29 жовтня на Волині: гортаючи календар

Ольга Яблонська (на фото), кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри теорії та історії зарубіжної літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки і письменник Олександр Шумілін.



Також в цей день святкує ювілей заступник керівника Луцького МПД ДП "Укрспирт" Олег Гущинець.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх із особистим святом і зичить професійних успіхів, здоров’я та натхнення на добрі справи для Волині.



За православним календарем 29 жовтня іменини відзначають Олексій (Алексій), Афродисий, Георгій, Дометий, Домнин, Євгеній, Євпраксія, Іван (Іоанн), Леонтій, Терентій.



На Волині 29 жовтня у 1963 році в селі Литовеж поблизу Нововолинська стала працювати шахта №9.

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