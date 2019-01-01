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На Волині учні допомагають одиноким пенсіонерам та людям з інвалідністю. ВІДЕО

На Волині учні допомагають одиноким пенсіонерам та людям з інвалідністю. ВІДЕО
Згребти листя, перебрати овочі, виконати іншу роботу по господарству допомагають одиноким пенсіонерам та інвалідам школярі Торчинського ліцею.

Таким чином старшокласники долучаються до акції «Милосердя», розповіла Суспільному педагог-організатор Ірина Тарасюк.

Учні Торчинського ліцею із педагогом-організатором навідали односельчанку Нелю Гергель. Жінка розповіла, яка домога їй потрібна.

Неля Гергель має інвалідність. До неї тричі на тиждень приходить соціальний працівник. Живе сама. Неля Андріївна розповідає: рідні приїздять, коли вкрай потрібна їхня допомога. Жінка говорить, що у домі може прибрати сама, а на подвір’ї потрібна поміч. Ініціативу школярів сприймає позитивно.

Акція «Милосердя» відбувається у позаурочний час, каже директор Торчинського ліцею Андрій Сікірінський. До неї залучають старшокласників.

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Теги: ліцей, допомога, учні, Торчин, одинокі. пенсіонери, люди з інвалідністю
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