На Волині учні допомагають одиноким пенсіонерам та людям з інвалідністю. ВІДЕО
Сьогодні, 05:25
Згребти листя, перебрати овочі, виконати іншу роботу по господарству допомагають одиноким пенсіонерам та інвалідам школярі Торчинського ліцею.
Таким чином старшокласники долучаються до акції «Милосердя», розповіла Суспільному педагог-організатор Ірина Тарасюк.
Учні Торчинського ліцею із педагогом-організатором навідали односельчанку Нелю Гергель. Жінка розповіла, яка домога їй потрібна.
Неля Гергель має інвалідність. До неї тричі на тиждень приходить соціальний працівник. Живе сама. Неля Андріївна розповідає: рідні приїздять, коли вкрай потрібна їхня допомога. Жінка говорить, що у домі може прибрати сама, а на подвір’ї потрібна поміч. Ініціативу школярів сприймає позитивно.
Акція «Милосердя» відбувається у позаурочний час, каже директор Торчинського ліцею Андрій Сікірінський. До неї залучають старшокласників.
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Таким чином старшокласники долучаються до акції «Милосердя», розповіла Суспільному педагог-організатор Ірина Тарасюк.
Учні Торчинського ліцею із педагогом-організатором навідали односельчанку Нелю Гергель. Жінка розповіла, яка домога їй потрібна.
Неля Гергель має інвалідність. До неї тричі на тиждень приходить соціальний працівник. Живе сама. Неля Андріївна розповідає: рідні приїздять, коли вкрай потрібна їхня допомога. Жінка говорить, що у домі може прибрати сама, а на подвір’ї потрібна поміч. Ініціативу школярів сприймає позитивно.
Акція «Милосердя» відбувається у позаурочний час, каже директор Торчинського ліцею Андрій Сікірінський. До неї залучають старшокласників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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