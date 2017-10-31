Брати Капранови презентують новий роман у декількох містах Волині

Відомі українські письменники та видавцівирушають в тур містами Волині з презентацією нового історичного роману «Паперові солдати».Про це інформує мистецьке об'єднання «Стендаль».Розклад презентацій:10:30. Центральна бібліотека для дітей (просп. Грушевського, 1).12:00. Факультет філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки (вул. Винниченка, 30 а, авд. 101).18:30. ВОУНБ імені Олени Пчілки (вул. Шопена, 11).11:00.. Актова зала дитячої музичної школи (вул. Незалежності, 82).13:30.Культурно-мистецький центр (вул. Князя Василька, 10).16:30.. Центральна міська бібліотека (просп. Дружби народів, 17).Вхід вільний.У романі «Паперові солдати» йдеться про долю художника Ніла Хасевича, який у молодому віці втратив ногу в залізничній катастрофі, але проміняв перспективу працювати в Америці на місце вчителя на Волині, а потім на боротьбу в лавах УПА.«Довідавшись про Ніла Хасевича, ми зрозуміли, що він – справжній супергерой. Цей чоловік в надскладних умовах боровся проти наймогутнішої на той момент армії світу, таємної поліції, якою було МГБ. Ми не могли пройти повз такий сюжет. Хотілося зробити цікаву, сучасну, популярну книжку», - наголошує Віталій Капранов.Також в «Паперових солдатах» йдеться про ще одного митця, ровесника Хасевича, який досягнув успіху в Америці. Це Володимир Титла, він же Білл Титла, головний художник студії Діснея, який намалював «Білосніжку», «Пінокіо», «Дамбо». Він народився в Нью-Йорку, а батьки його з Тернопільської області.Титла зацікавив письменників як доля альтернативна історії Хасевича. Він був українцем за духом, говорив українською, ходив до недільної української школи, саме там його помітила одна з викладачок і почала навчати малюванню. Звідти Білл пішов в училище промислового дизайну, а потім на кіностудію Paramount, зрозумів, що не вміє малювати, і поїхав вчитися до Європи, - а саме у Варшавську школу мистецтв, де якраз навчався Ніл Хасевич.Автор розповідають, що зобразили дві різні біографії, два різних життєвих шляхи, аби показати, що у Хасевича був вибір, і те, що він загинув за Україну, було теж його свідомим вибором.Під час презентацій можна буде поспілкуватися з письменниками, придбати книги «Паперові солдати», «Справа Сивого», «Майдан. Таємні файли», «Мальована історія України», «Веселих свят», «Кобзар 2000», «Щоденник моєї секретарки», «Історія нашої Церкви».