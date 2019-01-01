Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 жовтня
30 жовтень, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 31 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Чесний Хрест, вул.: Нова, Кірова
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1. 9:30 – 16:30
с. Павлівка (частково), с. Самоволя (повністю)
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Волинський обласний воєнкомат
Луцький район
1. 9:00-17:00
Смт. Торчин вул. Луцька, Народна, Наливайка
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
ФОП Нестерук.С.А,
ФОП Муха П.І, Михалик Л.В, Будько Ю.А, Лопухович Р.Д, Хомич О.І, СГПП Дружба,
СГПП Дружба (господарські споруди), Пошта, ФАП, ФОП Сергуц М.І, Касянчук В.Ф, Церква, насосна станція
ФОП Ярмолюк Л.О, школа, Територіальний центр обслуговування (с,Бучин) смт.Любешів вул.Галана, Сагайдачного, Сонячна, Шуміка, Шолохова, 30 річчя Перемоги, Ісая, Іванівська, Гончара, Молодіжна, Відродження,
с.Зарудчі вул.Незалежності, Молодіжна, Берегова, (масив Дубки) с.Підкормілля вул.Садова, Перемоги, Воз’єднання, с.Селісок, Пожіг,Бучин
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Магазин «Взуття», рятувальний загін
м.Нововолинськ
вул.Винниченка, 19-23
вул.Кримського, 1-26
вул.Небесної Сотні, 32-34
вул.Княгині Ольги, 7
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище
5 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова
10 ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
11 ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл кар’єр.
с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
1. 10:00-16:30
Перевалівська с/р – клуб, ФАП, млин, ФОП Здрок, Т.Р. - магазин с. Охітники, Осерби
2. 10:00-16:30
ФГ «Перлина Турії» , ПАТ «Укртрансгаз» - АГРС,СКЗ с.Селець
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Чесний Хрест, вул.: Нова, Кірова
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1. 9:30 – 16:30
с. Павлівка (частково), с. Самоволя (повністю)
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Волинський обласний воєнкомат
Луцький район
1. 9:00-17:00
Смт. Торчин вул. Луцька, Народна, Наливайка
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
ФОП Нестерук.С.А,
ФОП Муха П.І, Михалик Л.В, Будько Ю.А, Лопухович Р.Д, Хомич О.І, СГПП Дружба,
СГПП Дружба (господарські споруди), Пошта, ФАП, ФОП Сергуц М.І, Касянчук В.Ф, Церква, насосна станція
ФОП Ярмолюк Л.О, школа, Територіальний центр обслуговування (с,Бучин) смт.Любешів вул.Галана, Сагайдачного, Сонячна, Шуміка, Шолохова, 30 річчя Перемоги, Ісая, Іванівська, Гончара, Молодіжна, Відродження,
с.Зарудчі вул.Незалежності, Молодіжна, Берегова, (масив Дубки) с.Підкормілля вул.Садова, Перемоги, Воз’єднання, с.Селісок, Пожіг,Бучин
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Магазин «Взуття», рятувальний загін
м.Нововолинськ
вул.Винниченка, 19-23
вул.Кримського, 1-26
вул.Небесної Сотні, 32-34
вул.Княгині Ольги, 7
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище
5 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова
10 ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
11 ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл кар’єр.
с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
1. 10:00-16:30
Перевалівська с/р – клуб, ФАП, млин, ФОП Здрок, Т.Р. - магазин с. Охітники, Осерби
2. 10:00-16:30
ФГ «Перлина Турії» , ПАТ «Укртрансгаз» - АГРС,СКЗ с.Селець
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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