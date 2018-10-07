Четверо неповнолітніх волинян викрали в односельців мотоцикл та скутер

У Ковельському районі четверо зловмисників за одну ніч викрали в односельців мотоцикл та скутер.Так, 29 жовтня, до поліції звернувся 64-річний житель села Рокитниця цього ж району. Чоловік повідомив, що вночі з його подвір’я викрали мотоцикл Alpha, вартістю 5 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.Аналогічна заява надійшла і від 29-річної ковельчанки. У потерпілої з господарського приміщення у цьому ж селі зловмисники викрали скутер Suzuki. Сума завданих збитків - 5 тис. грн.Згодом поліцейські встановили, що до незаконного заволодіння транспортними засобами причетні четверо жителів цього села, 16 та 13 років.Транспортні засоби правоохоронці вилучили.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.