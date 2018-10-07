Четверо неповнолітніх волинян викрали в односельців мотоцикл та скутер
Сьогодні, 15:35
У Ковельському районі четверо зловмисників за одну ніч викрали в односельців мотоцикл та скутер.
Так, 29 жовтня, до поліції звернувся 64-річний житель села Рокитниця цього ж району. Чоловік повідомив, що вночі з його подвір’я викрали мотоцикл Alpha, вартістю 5 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.
Аналогічна заява надійшла і від 29-річної ковельчанки. У потерпілої з господарського приміщення у цьому ж селі зловмисники викрали скутер Suzuki. Сума завданих збитків - 5 тис. грн.
Згодом поліцейські встановили, що до незаконного заволодіння транспортними засобами причетні четверо жителів цього села, 16 та 13 років.
Транспортні засоби правоохоронці вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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Так, 29 жовтня, до поліції звернувся 64-річний житель села Рокитниця цього ж району. Чоловік повідомив, що вночі з його подвір’я викрали мотоцикл Alpha, вартістю 5 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.
Аналогічна заява надійшла і від 29-річної ковельчанки. У потерпілої з господарського приміщення у цьому ж селі зловмисники викрали скутер Suzuki. Сума завданих збитків - 5 тис. грн.
Згодом поліцейські встановили, що до незаконного заволодіння транспортними засобами причетні четверо жителів цього села, 16 та 13 років.
Транспортні засоби правоохоронці вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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