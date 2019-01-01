Що святкують 31 жовтня: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:18
Сьогодні, 31 жовтня, віряни вшановують святого Луку. Також у всьому відзначають Хелловін.
Дата 31 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого Луки. Святий євангеліст Лука родом був з Антіохії Сирійської. Змолоду він навчався еллінської премудрості та вправності лікарювання, і був лікарем добрим, до того ж, іконописцем визначним. Єгипетську та грецьку мови достатньо знав і вивчив до кінця Мойсеїв Закон.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 31 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Йосип, Юлій, Лука, Марина, Злата, Юліана, Гаврило, Давид, Юліан, Семен, Андрій, Микола, Єлизавета.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо на Луку ще залишилося листя на вишні, то сніг, що випав, довго не пролежить.
Хмари по небу пливуть з півночі на південь – день буде сонячним.
Блідий місяць 31 жовтня – на сніг.
Роги місяця дивляться в північний бік – прикмета, що погода найближчими днями буде сухою.
Блідий і каламутний місяць 31 жовтня – чекай дощу або снігу. Можливі також морози.
Якщо щука перед рибалкою хвостом плесне, то, за прикметами, скоро той помре.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
На Луки не слід вживати гострої їжі. Наші предки вірили, що вона може затягнути процес одужання.
Вікна і двері обов’язково треба закрити, щоб не накликати біду.
Якщо вночі на Хелловін в будинку ви побачили павука, не можна його вбивати, оскільки вважається, що таким чином родич, який помер намагається попередити про небезпеку. Щоб позбутися павука, пройдіть по всьому будинку з запаленою свічкою, щоб очистити приміщення.
За повір’ям у ніч з 31 жовтня на 1 листопада не можна залишати в будинку чорного кота, адже він може принести нещастя для всієї сім’ї.
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Дата 31 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого Луки. Святий євангеліст Лука родом був з Антіохії Сирійської. Змолоду він навчався еллінської премудрості та вправності лікарювання, і був лікарем добрим, до того ж, іконописцем визначним. Єгипетську та грецьку мови достатньо знав і вивчив до кінця Мойсеїв Закон.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 31 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Йосип, Юлій, Лука, Марина, Злата, Юліана, Гаврило, Давид, Юліан, Семен, Андрій, Микола, Єлизавета.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Якщо на Луку ще залишилося листя на вишні, то сніг, що випав, довго не пролежить.
Хмари по небу пливуть з півночі на південь – день буде сонячним.
Блідий місяць 31 жовтня – на сніг.
Роги місяця дивляться в північний бік – прикмета, що погода найближчими днями буде сухою.
Блідий і каламутний місяць 31 жовтня – чекай дощу або снігу. Можливі також морози.
Якщо щука перед рибалкою хвостом плесне, то, за прикметами, скоро той помре.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
На Луки не слід вживати гострої їжі. Наші предки вірили, що вона може затягнути процес одужання.
Вікна і двері обов’язково треба закрити, щоб не накликати біду.
Якщо вночі на Хелловін в будинку ви побачили павука, не можна його вбивати, оскільки вважається, що таким чином родич, який помер намагається попередити про небезпеку. Щоб позбутися павука, пройдіть по всьому будинку з запаленою свічкою, щоб очистити приміщення.
За повір’ям у ніч з 31 жовтня на 1 листопада не можна залишати в будинку чорного кота, адже він може принести нещастя для всієї сім’ї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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