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Синоптик прогнозує повернення тепла в листопаді

Синоптик прогнозує повернення тепла в листопаді
На початку листопада в Україні ще спостерігатиметься аномально тепла погода, хоча "літнього тепла" очікувати вже не варто.

Про це повідомила завідувач відділом синоптичної метеорології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, - пише УНН.

"Температура до 0 градусів і нижче буде спостерігатись і на початку листопада. Потім температура знову підвищиться, і в нас буде знову аномально тепло", - зазначила метеоролог.

За її словами, утім, навіть після підвищення температури, не слід очікувати повернення "літнього тепла" – в цілому погода буде більш прохолодною, ніж у середині жовтня.

При цьому Балабух додала, що в останній місяць осені в Україні буде зберігатись чергування аномально теплої погоди з аномально холодною.

Нагадаємо, в Україні у четвер, 31 жовтня, очікується погода без опадів, однак, вдень стане значно холодніше, температура підніметься лише до 9 градусів тепла.




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Теги: прогноз, погода, листопад
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