З викрадених у Луцькому зоопарку папуг знущалися: одна птаха померла

Людмили Денисенко через хвилин 20 після повернення пернатого до зоопарку.



Про це йдеться на



Встановили, викрадачів було двоє. Жоден працівник зоопарку до злочину не причетний.



Приблизно о 20:00 учора, 31 жовтня, правоохоронці взяли у зоопарку клітки і за години дві привезли папуг. Птахи були зв'язані усі ці дні. Причому самець так туго, що пошкоджені кінцівки, у які врізалися шнурки, відмерли. Також злодії підрізали йому крила. Обоє пернатих мали травми по всьому тілу, які було видно навіть неозброєним оком, зокрема і голови. Їх усі ці дні не годували. Птахи меж Луцька не залишали.



У зоопарку повідомляють, що тіло померлої птахи віддали на експертизу.



"У голові не вкладається, як так можна було вчинити стосовно беззахисних створінь. Сподіваємося, злочинці отримають заслужене покарання - і відповідно до закону, і на тому, іншому, рівні, де кожна людина матиме по заслузі", - йдеться у дописі.



Фото - 18+.





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