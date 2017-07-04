З викрадених у Луцькому зоопарку папуг знущалися: одна птаха померла
Сьогодні, 09:04
Знайшли зеленокрилих ара, яких нещодавно викрали з території Луцького зоопарку. На жаль, один із птахів помер на руках у директорки підприємства Людмили Денисенко через хвилин 20 після повернення пернатого до зоопарку.
Про це йдеться на сторінці зоопарку.
Встановили, викрадачів було двоє. Жоден працівник зоопарку до злочину не причетний.
Приблизно о 20:00 учора, 31 жовтня, правоохоронці взяли у зоопарку клітки і за години дві привезли папуг. Птахи були зв'язані усі ці дні. Причому самець так туго, що пошкоджені кінцівки, у які врізалися шнурки, відмерли. Також злодії підрізали йому крила. Обоє пернатих мали травми по всьому тілу, які було видно навіть неозброєним оком, зокрема і голови. Їх усі ці дні не годували. Птахи меж Луцька не залишали.
У зоопарку повідомляють, що тіло померлої птахи віддали на експертизу.
"У голові не вкладається, як так можна було вчинити стосовно беззахисних створінь. Сподіваємося, злочинці отримають заслужене покарання - і відповідно до закону, і на тому, іншому, рівні, де кожна людина матиме по заслузі", - йдеться у дописі.
Фото - 18+.
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Про це йдеться на сторінці зоопарку.
Встановили, викрадачів було двоє. Жоден працівник зоопарку до злочину не причетний.
Приблизно о 20:00 учора, 31 жовтня, правоохоронці взяли у зоопарку клітки і за години дві привезли папуг. Птахи були зв'язані усі ці дні. Причому самець так туго, що пошкоджені кінцівки, у які врізалися шнурки, відмерли. Також злодії підрізали йому крила. Обоє пернатих мали травми по всьому тілу, які було видно навіть неозброєним оком, зокрема і голови. Їх усі ці дні не годували. Птахи меж Луцька не залишали.
У зоопарку повідомляють, що тіло померлої птахи віддали на експертизу.
"У голові не вкладається, як так можна було вчинити стосовно беззахисних створінь. Сподіваємося, злочинці отримають заслужене покарання - і відповідно до закону, і на тому, іншому, рівні, де кожна людина матиме по заслузі", - йдеться у дописі.
Фото - 18+.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 5
Не розумію мотиву скоєння даного злочину. Злочинці, що мали намір продати папуг? Мотив це ціль, що далі вони хотіли робити з птахами. Бажаю, щоби цих сволочей скоріше закрили замість птах у клітку.
Добре що знайшли. Але є сумнів, що особи які скоїли злочин отримають належне покарання. Відбудуться легким переляком. Хотілось, щоб в даному випадку помилявся.
посадити их у клитку в зоопарк и дозволити бажаючим их виховувати...
Дайте номер рахунку куди можна перерахувати кошти на лікування та покупку нового папуги.
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