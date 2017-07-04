вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З викрадених у Луцькому зоопарку папуг знущалися: одна птаха померла

З викрадених у Луцькому зоопарку папуг знущалися: одна птаха померла
Знайшли зеленокрилих ара, яких нещодавно викрали з території Луцького зоопарку. На жаль, один із птахів помер на руках у директорки підприємства Людмили Денисенко через хвилин 20 після повернення пернатого до зоопарку.

Про це йдеться на сторінці зоопарку.

Встановили, викрадачів було двоє. Жоден працівник зоопарку до злочину не причетний.

Приблизно о 20:00 учора, 31 жовтня, правоохоронці взяли у зоопарку клітки і за години дві привезли папуг. Птахи були зв'язані усі ці дні. Причому самець так туго, що пошкоджені кінцівки, у які врізалися шнурки, відмерли. Також злодії підрізали йому крила. Обоє пернатих мали травми по всьому тілу, які було видно навіть неозброєним оком, зокрема і голови. Їх усі ці дні не годували. Птахи меж Луцька не залишали.

У зоопарку повідомляють, що тіло померлої птахи віддали на експертизу.

"У голові не вкладається, як так можна було вчинити стосовно беззахисних створінь. Сподіваємося, злочинці отримають заслужене покарання - і відповідно до закону, і на тому, іншому, рівні, де кожна людина матиме по заслузі", - йдеться у дописі.

Фото - 18+.

З викрадених у Луцькому зоопарку папуг знущалися: одна птаха померла
З викрадених у Луцькому зоопарку папуг знущалися: одна птаха померла
З викрадених у Луцькому зоопарку папуг знущалися: одна птаха померла
З викрадених у Луцькому зоопарку папуг знущалися: одна птаха померла
З викрадених у Луцькому зоопарку папуг знущалися: одна птаха померла
З викрадених у Луцькому зоопарку папуг знущалися: одна птаха померла

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцький зоопарк, папуги, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 5
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Не розумію мотиву скоєння даного злочину. Злочинці, що мали намір продати папуг? Мотив це ціль, що далі вони хотіли робити з птахами. Бажаю, щоби цих сволочей скоріше закрили замість птах у клітку.
Відповісти
Добре що знайшли. Але є сумнів, що особи які скоїли злочин отримають належне покарання. Відбудуться легким переляком. Хотілось, щоб в даному випадку помилявся.
Відповісти
посадити их у клитку в зоопарк и дозволити бажаючим их виховувати...
Відповісти
Дайте номер рахунку куди можна перерахувати кошти на лікування та покупку нового папуги.
Відповісти
А хто це зробив? Покажіть
Відповісти
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У лісі на Волині загубився 43-річний чоловік
Сьогодні, 09:34
1 листопада – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:23
З викрадених у Луцькому зоопарку папуг знущалися: одна птаха померла
Сьогодні, 09:04
Курс валют у Луцьку на 1 листопада
Сьогодні, 08:41
В місті на Волині припинили перевезення пасажирів до садівничих масивів
Сьогодні, 08:12
Схожі новини
Крадіжка папуг із Луцького зоопарку: водіїв просять долучитися до пошуків злодюг Крадіжка папуг із Луцького зоопарку: водіїв просять долучитися до пошуків злодюг
29 жовтень, 15:24
У Луцькому зоопарку вкрали папуг У Луцькому зоопарку вкрали папуг
29 жовтень, 09:23
Депутати скинулися на папугу для Луцького зоопарку Депутати скинулися на папугу для Луцького зоопарку
04 липень, 2017, 12:50
Четверо неповнолітніх волинян викрали в односельців мотоцикл та скутер Четверо неповнолітніх волинян викрали в односельців мотоцикл та скутер
30 жовтень, 15:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку патрульні зловили п'яного водія
Сьогодні, 10:43
 0
У Луцьку перевізники погрожують відмовитись від 14 маршрутів через е-квиток
Сьогодні, 10:33
 0
25-річний волинянин за кермом BMW збив велосипедиста
Сьогодні, 10:17
 0
Лучанка, яка під час сварки вбила чоловіка, сяде у тюрму
Сьогодні, 10:04
 0
Осінній «Струмочок»: показали відеозвіт першої лінії котеджів і таунхаусів*
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿