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Кабмін виділив мільярд гривень: волинським шахтарям виплатять заборгованість

Кабмін виділив мільярд гривень: волинським шахтарям виплатять заборгованість
Верховна Рада підтримала зміни до закону про Держбюджет-2019.

За урядовий законопроект проголосував 291 народний депутат, - інформує "Урядовий портал".

Парламент підтримав пропозицію Уряду про виділення 1 мільярда гривень на вирішення гострих проблем вугледобувної галузі, виплати заробітної плати шахтарям.

«Ми підвищуємо витрати на соціальні питання. Серед них – на зарплати шахтарям, на реабілітацію, на вирішення житлових питань учасників АТО», – зазначив Олексій Гончарук.

Нагадаємо, волинським шахтарям вже чотири місяці не платять заробітну плату. Один із них залишався під землею більше доби.

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Теги: ВР, зміни, заборгованість
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