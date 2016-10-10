Кабмін виділив мільярд гривень: волинським шахтарям виплатять заборгованість





За урядовий законопроект проголосував 291 народний депутат, - інформує



Парламент підтримав пропозицію Уряду про виділення 1 мільярда гривень на вирішення гострих проблем вугледобувної галузі, виплати заробітної плати шахтарям.



«Ми підвищуємо витрати на соціальні питання. Серед них – на зарплати шахтарям, на реабілітацію, на вирішення житлових питань учасників АТО», – зазначив Олексій Гончарук.



Нагадаємо, волинським шахтарям



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада підтримала зміни до закону про Держбюджет-2019.За урядовий законопроект проголосував 291 народний депутат, - інформує "Урядовий портал" Парламент підтримав пропозицію Уряду про виділення 1 мільярда гривень на вирішення гострих проблем вугледобувної галузі, виплати заробітної плати шахтарям.«Ми підвищуємо витрати на соціальні питання. Серед них – на зарплати шахтарям, на реабілітацію, на вирішення житлових питань учасників АТО», – зазначивНагадаємо, волинським шахтарям вже чотири місяці не платять заробітну плату. Один із них залишався під землею більше доби.

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