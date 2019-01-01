У громаді біля Луцька активно встановлюють зовнішнє освітлення





Про це інформують на сайті



Зокрема, в Підгайціях у темну пору доби тепер світитимуть ліхтарі на вулицях Східна, Межова, Прилуцька, Габріели Запольської та провулку Прилуцькому.



У Струмівці з’явилися світлоточки на вулицях Загородня, Хутірська, Молодіжна, Польова, Солов’їна, Гайова.



Роботи з освітлення населених пунктів громади тривають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новими «гілками» поповнилася мережа вуличного освітлення в селах Підгайці та Струмівка.Про це інформують на сайті Підгайцівської ОТГ Зокрема, в Підгайціях у темну пору доби тепер світитимуть ліхтарі на вулицях Східна, Межова, Прилуцька, Габріели Запольської та провулку Прилуцькому.У Струмівці з’явилися світлоточки на вулицях Загородня, Хутірська, Молодіжна, Польова, Солов’їна, Гайова.Роботи з освітлення населених пунктів громади тривають.

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