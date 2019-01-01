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У громаді біля Луцька активно встановлюють зовнішнє освітлення

У громаді біля Луцька активно встановлюють зовнішнє освітлення
Новими «гілками» поповнилася мережа вуличного освітлення в селах Підгайці та Струмівка.

Про це інформують на сайті Підгайцівської ОТГ.

Зокрема, в Підгайціях у темну пору доби тепер світитимуть ліхтарі на вулицях Східна, Межова, Прилуцька, Габріели Запольської та провулку Прилуцькому.

У Струмівці з’явилися світлоточки на вулицях Загородня, Хутірська, Молодіжна, Польова, Солов’їна, Гайова.

Роботи з освітлення населених пунктів громади тривають.

У громаді біля Луцька активно встановлюють зовнішнє освітлення
У громаді біля Луцька активно встановлюють зовнішнє освітлення
У громаді біля Луцька активно встановлюють зовнішнє освітлення
У громаді біля Луцька активно встановлюють зовнішнє освітлення
У громаді біля Луцька активно встановлюють зовнішнє освітлення

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Теги: Струмівка, Підгайці, вулиця, зовнішнє освітлення
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