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На Кіровоградщині хлопець отруївся грибами, які купив у бабусі на ринку

На Кіровоградщині хлопець отруївся грибами, які купив у бабусі на ринку
У місті Олександрія Кіровоградської області 18-річний хлопець потрапив до реанімації через отруєння дикорослими грибами, які купив у бабусі на ринку.

Про це пишуть Факти.

Помітивши перші симптоми отруєння чоловік звернувся до лікарні.

Зараз він знаходиться в стані середньої тяжкості і отримує лікування в реанімації.

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Теги: Кіровоградщина, гриби, отруєння
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