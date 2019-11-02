На Кіровоградщині хлопець отруївся грибами, які купив у бабусі на ринку
Сьогодні, 17:53
У місті Олександрія Кіровоградської області 18-річний хлопець потрапив до реанімації через отруєння дикорослими грибами, які купив у бабусі на ринку.
Про це пишуть Факти.
Помітивши перші симптоми отруєння чоловік звернувся до лікарні.
Зараз він знаходиться в стані середньої тяжкості і отримує лікування в реанімації.
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Про це пишуть Факти.
Помітивши перші симптоми отруєння чоловік звернувся до лікарні.
Зараз він знаходиться в стані середньої тяжкості і отримує лікування в реанімації.
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