На Кіровоградщині хлопець отруївся грибами, які купив у бабусі на ринку





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Помітивши перші симптоми отруєння чоловік звернувся до лікарні.



Зараз він знаходиться в стані середньої тяжкості і отримує лікування в реанімації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Олександрія Кіровоградської області 18-річний хлопець потрапив до реанімації через отруєння дикорослими грибами, які купив у бабусі на ринку.Про це пишуть Факти Помітивши перші симптоми отруєння чоловік звернувся до лікарні.Зараз він знаходиться в стані середньої тяжкості і отримує лікування в реанімації.

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