Розгромна перемога: ФК «Любарт» виграв перший матч Кубку України з футзалу. ФОТО





Гра між суперниками відбулась 1 листопада у спортивно-розважальному комплексі «Адреналін-Сіті», пише "



Перші шість голів команда виборола у першому таймі, сьомий – у другому. Найбільшу кількість голів забив Сергій Піддубний, спортивний директор ФК «Любарт» - 4 голи. Інші три м’ячі потрапили у ворота суперника завдяки: Артему Назарчуку, Антону Дригульському та Сергію Степанюку.



Звичайно далася взнаки поява у складі Сергія Піддубного, він з індивідуальною майстерністю зумів реалізувати декілька яскравих епізодів, того що не вистачало у Чернівцях, скажімо. Але є над чим працювати. В другому таймі почали дещо експериментувати, хотіли покращити гру, дещо вдалося, дещо ні. Будемо працювати, будемо рухатися далі, – прокоментував гру своєї команди тренер ФК «Любарт» Назар Бугайчук.



Назар Бугайчук, тренер ФК «Любарт»



Капітан команди ФК «Любарт» Олександр Лисенко розповів: "Гра звичайно, що сподобалась, емоції досі переповнюють. Не очікували, що вийде такий результат, думали, що буде більш напружена боротьба. Але дуже дякую тренерському штабу, всім гравцям за перемогу. Плюс нас мотивувала величезна підтримка вболівальників, саме це, я думаю, нас підштовхнуло до перемоги".



Капітан команди ФК «Любарт»



Після матчу своїми враженнями та емоціями поділився Дмитро Пасічник, менеджер ФК «Любарт». Він також розповів, що наступним суперником у грі буде команда зі Львова, матч відбудеться в кінці листопада.



Дмитро Пасічник, менеджер ФК «Любарт»



"Дуже приємно, що це дебют на всеукраїнській арені в цьому році і дебют в Кубку вийшов таким гарним. Також приємно, що прийшли підтримати наші партнери, які нам допомагають у розбудові клубу. Це Андрій Разумовський з компанії «Інвестор» зі своїми колегами. Найголовніше, що вийшло свято для любителів футзалу. Будемо намагатися продовжувати перемагати", - сказав Дмитро Пасічник.







"В Чернівцях вони зіграли 2:2, тому нічого не передрікало такої перемоги. Це перша гра, довго готувалися, але хлопці виклалися на повну, ми щасливі. На мою думку, яскрава перемога завжди приємна, а спостерігати за цим всім і бути тут присутнім – це взагалі клас", – поділився враженнями від гри Андрій Разумовський, директор компанії «Інвестор».



Дмитро Пасічник, менеджер ФК «Любарт» Капітан команди ФК «Любарт» Назар Бугайчук, тренер ФК «Любарт»







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька команда «Любарт» перемогла своїх суперників з Чернівців команду «Лідер» з рахунком 7:1. Матч проводили у рамках перших змаганнях нового сезону 2019/2020 Кубку України з футзалу.Гра між суперниками відбулась 1 листопада у спортивно-розважальному комплексі «Адреналін-Сіті», пише " Перший ".Перші шість голів команда виборола у першому таймі, сьомий – у другому. Найбільшу кількість голів забив, спортивний директор ФК «Любарт» - 4 голи. Інші три м’ячі потрапили у ворота суперника завдяки:таЗвичайно далася взнаки поява у складі Сергія Піддубного, він з індивідуальною майстерністю зумів реалізувати декілька яскравих епізодів, того що не вистачало у Чернівцях, скажімо. Але є над чим працювати. В другому таймі почали дещо експериментувати, хотіли покращити гру, дещо вдалося, дещо ні. Будемо працювати, будемо рухатися далі, – прокоментував гру своєї команди тренер ФК «Любарт»Капітан команди ФК «Любарт» Олександр Лисенко розповів: "Гра звичайно, що сподобалась, емоції досі переповнюють. Не очікували, що вийде такий результат, думали, що буде більш напружена боротьба. Але дуже дякую тренерському штабу, всім гравцям за перемогу. Плюс нас мотивувала величезна підтримка вболівальників, саме це, я думаю, нас підштовхнуло до перемоги".Після матчу своїми враженнями та емоціями поділився, менеджер ФК «Любарт». Він також розповів, що наступним суперником у грі буде команда зі Львова, матч відбудеться в кінці листопада."Дуже приємно, що це дебют на всеукраїнській арені в цьому році і дебют в Кубку вийшов таким гарним. Також приємно, що прийшли підтримати наші партнери, які нам допомагають у розбудові клубу. Цез компанії «Інвестор» зі своїми колегами. Найголовніше, що вийшло свято для любителів футзалу. Будемо намагатися продовжувати перемагати", - сказав Дмитро Пасічник."В Чернівцях вони зіграли 2:2, тому нічого не передрікало такої перемоги. Це перша гра, довго готувалися, але хлопці виклалися на повну, ми щасливі. На мою думку, яскрава перемога завжди приємна, а спостерігати за цим всім і бути тут присутнім – це взагалі клас", – поділився враженнями від гри, директор компанії «Інвестор».

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