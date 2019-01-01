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Автохами заплатили до бюджету Луцька понад мільйон гривень

Автохами заплатили до бюджету Луцька понад мільйон гривень
Пройшло вже 6 місяців, як на вулицях Луцька запрацювали інспектори з паркування. За цей період до міського бюджету надійшло 1 383 953, 85 гривень.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцька на сторінці у Facebook.

Так, муніципали винесли 8906 постанови.

"Наші інспектори інспектори намагаються толерантно підходити до кожного з порушників, і якщо водій усвідомлює, що дійсно порушив та з розумінням ставиться до роботи інспекторів, то іноді, профілактична бесіда з таким водієм та попередження дають теж позитивний результат.

На жаль, не всі водії усвідомлюють наслідки порушень паркування та зупинки, а їх аргументи, що "немає де стати" чи "мені треба" не мають ні якої логіки", - йдеться у дописі.

Патрульні Луцька звертаються до водіїв, що в разі порушення закону України про неправильне припарковане авто, вони будуть нести адміністративну відповідальність у вигляді штрафу.

"У нас спільна мета зробити вулиці і тротуари нашого міста комфортнішими як для мешканців міста так і його гостей", - підсумували у дописі.

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Теги: автохами, Луцьк, бюджет
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