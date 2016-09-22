вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Який вигляд має новий логотип Facebook. ВІДЕО

Який вигляд має новий логотип Facebook. ВІДЕО
Корпорація Facebook оновила дизайн нового корпоративного логотипа компанії. Він містить інформацію про усі соцмережі, що входять до складу корпорації.

Цей логотип показав засновник Facebook Марк Цукерберг, - повідомляє "24 канал".

Для чого? Логотип спеціально розробили, щоб відрізняти корпорацію від однойменної соціальної мережі.

"Коли я запускав Facebook 15 років тому, я й гадки не мав, що він також буде включати Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace і інші продукти. Багато хто не знає, що ми створюємо ці продукти. Але ми вважаємо, що людям важливо знати, хто стоїть за продуктами, якими вони користуються", – пояснив Цукерберг.

Де можна побачити? Цей оновлений логотип компанія буде використовувати у своїх продуктах і маркетингових матеріалах. При цьому логотип соціально мережі Facebook залишиться без змін.

Як відомо, до складу корпорації входять кілька соцмереж. Зокрема, з 2012 року часиною Facebook став Instagram. А в 2014 році корпорація придбала месенджер WhatsApp який заснував вихідець з України Ян Кум). Крім того, корпорація володіє власним месенджером Messenger та інструментом Workplace, призначений для створення профілів в окремих компаніях.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фейсбук, лого, цукерберг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Долар та євро знову впали в ціні
Сьогодні, 07:11
Медики пояснили, чому кава шкідлива для зору
Сьогодні, 06:16
Який вигляд має новий логотип Facebook. ВІДЕО
Сьогодні, 05:10
У 2020 році відбудеться перепис населення України
Сьогодні, 04:17
В Україні створять Військову поліцію
Сьогодні, 03:23
Схожі новини
Цукерберг пожертвує 3 мільярди доларів на боротьбу з хворобами Цукерберг пожертвує 3 мільярди доларів на боротьбу з хворобами
22 вересень, 2016, 19:21
Визначили найвпливовішу людину планети Визначили найвпливовішу людину планети
09 вересень, 2015, 21:06
Цукерберг за день розбагатів на понад 4 мільярда доларів Цукерберг за день розбагатів на понад 4 мільярда доларів
12 квітень, 2018, 18:03
ПриватБанк «зафрендив» Гуся ПриватБанк «зафрендив» Гуся
26 липень, 2017, 16:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі викрили дві фірми, які незаконно брали на роботу українців
Сьогодні, 09:50
 0
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Сьогодні, 09:39
 0
Місце, де живе Китай: як у Луцьку майже два десятки років успішно працює ресторан «Золотий дракон». ФОТО*
Сьогодні, 09:30
 0
Луцьк отримав гроші на лікування діабетиків та медикаменти «чорнобильцям»
Сьогодні, 09:15
 0
6 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:13
 0
Медіа
відео
1/8
﻿