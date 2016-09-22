Який вигляд має новий логотип Facebook. ВІДЕО





Цей логотип показав засновник Facebook Марк Цукерберг, - повідомляє



Для чого? Логотип спеціально розробили, щоб відрізняти корпорацію від однойменної соціальної мережі.



"Коли я запускав Facebook 15 років тому, я й гадки не мав, що він також буде включати Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace і інші продукти. Багато хто не знає, що ми створюємо ці продукти. Але ми вважаємо, що людям важливо знати, хто стоїть за продуктами, якими вони користуються", – пояснив Цукерберг.



Де можна побачити? Цей оновлений логотип компанія буде використовувати у своїх продуктах і маркетингових матеріалах. При цьому логотип соціально мережі Facebook залишиться без змін.



Як відомо, до складу корпорації входять кілька соцмереж. Зокрема, з 2012 року часиною Facebook став Instagram. А в 2014 році корпорація придбала месенджер WhatsApp який заснував вихідець з України Ян Кум). Крім того, корпорація володіє власним месенджером Messenger та інструментом Workplace, призначений для створення профілів в окремих компаніях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Корпорація Facebook оновила дизайн нового корпоративного логотипа компанії. Він містить інформацію про усі соцмережі, що входять до складу корпорації.Цей логотип показав засновник Facebook, - повідомляє "24 канал" Для чого? Логотип спеціально розробили, щоб відрізняти корпорацію від однойменної соціальної мережі."Коли я запускав Facebook 15 років тому, я й гадки не мав, що він також буде включати Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace і інші продукти. Багато хто не знає, що ми створюємо ці продукти. Але ми вважаємо, що людям важливо знати, хто стоїть за продуктами, якими вони користуються", – пояснив Цукерберг.Де можна побачити? Цей оновлений логотип компанія буде використовувати у своїх продуктах і маркетингових матеріалах. При цьому логотип соціально мережі Facebook залишиться без змін.Як відомо, до складу корпорації входять кілька соцмереж. Зокрема, з 2012 року часиною Facebook став Instagram. А в 2014 році корпорація придбала месенджер WhatsApp який заснував вихідець з України Ян Кум). Крім того, корпорація володіє власним месенджером Messenger та інструментом Workplace, призначений для створення профілів в окремих компаніях.

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