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Троє лучан загинули у страшній аварії на Львівщині

Троє лучан загинули у страшній аварії на Львівщині
У моторошній аварії у Львівській області загинули троє жителів Луцька.

Про це повідомляє поліція Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 5 листопада близько 19.30 на автодорозі «Львів-Луцьк» між селами Сабанівка та Стоянів у Радехівському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі Škoda Rapid, яким керував 32-річний мешканець міста Луцьк Волинської області, та Citroën C-Crosser, за кермом якого перебував 30-річний житель одного з сіл Кам’янка-Бузького району. Внаслідок зіткнення водій та двоє пасажирів Škoda, мешканці міста Луцьк віком 34 та 38 років, від отриманих травм померли на місці події. Водій Citroën з тілесними ушкодженнями госпіталізований.

Поліцейські розслідують обставини ДТП. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Теги: аварія, Львівщина, загибель, Луцьк
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