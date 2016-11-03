На Волині 20-річний хлопець виніс з будинку ювелірні вироби
Сьогодні, 19:11
У Маневичах невідомий обікрав будинок 40-річного жителя райцентру.
Учора, 5 листопада, до поліції із заявою звернувся 40-річний житель селища Маневичі. Чоловік повідомив, що з його будинку викрали ювелірні вироби, вартістю 10 тисяч гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.
Оперативники становили, що кримінальне правопорушення скоїв 20-річний місцевий житель. Викрадене зловмисник здав у ломбард у Ковелі. Ювелірні вироби поліція вилучила.
За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Волинянину загрожує від трьох до шести років позбавлення волі
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Учора, 5 листопада, до поліції із заявою звернувся 40-річний житель селища Маневичі. Чоловік повідомив, що з його будинку викрали ювелірні вироби, вартістю 10 тисяч гривень, - інформує ГУНП у Волинській області.
Оперативники становили, що кримінальне правопорушення скоїв 20-річний місцевий житель. Викрадене зловмисник здав у ломбард у Ковелі. Ювелірні вироби поліція вилучила.
За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Волинянину загрожує від трьох до шести років позбавлення волі
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