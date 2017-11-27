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«Народилися в сорочках»: на Київщині автобус із 32 пасажирами в'їхав у вантажівку. ФОТО

«Народилися в сорочках»: на Київщині автобус із 32 пасажирами в'їхав у вантажівку. ФОТО
На трасі Київ-Харків трапилася масштабна ДТП за участю автобуса із 32 пасажирами та вантажівки.

Про це інформує патрульна поліція Київської області на своїй сторінці у Facebook.

Автопригода сталась у середу вранці, 6 листопада.

"32 пасажири, що народились у сорочках, ймовірно, сонний водій автобусу та, на жаль, постраждалий водій вантажівки – такі наслідки ранкової ДТП на 100 км автодороги Київ-Харків. 5 ранку, автодорога Київ-Харків, 100 кілометр. Водій автобусу Temza, ймовірно, заснув, через що безпечна дистанція була недотримана", - йдеться у повідомлені.

62-річний водій автобусу зіткнувся з вантажівкою марки Mercedes, після чого наїхав на колесовідбійник, який розділяє зустрічні потоки автодороги, та з’їхав у кювет.

Водій вантажівки зазнав тілесних ушкоджень. Чоловіка госпіталізували. А 32 пасажири та водій автобусу, на щастя, тілесних ушкоджень не отримали.

На місці пригоди патрульні регулюють рух задля забезпечення безпеки всіх інших учасників дорожнього руху.
«Народилися в сорочках»: на Київщині автобус із 32 пасажирами в'їхав у вантажівку. ФОТО
«Народилися в сорочках»: на Київщині автобус із 32 пасажирами в'їхав у вантажівку. ФОТО
«Народилися в сорочках»: на Київщині автобус із 32 пасажирами в'їхав у вантажівку. ФОТО
«Народилися в сорочках»: на Київщині автобус із 32 пасажирами в'їхав у вантажівку. ФОТО
«Народилися в сорочках»: на Київщині автобус із 32 пасажирами в'їхав у вантажівку. ФОТО

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Теги: аварія, Київ, автобус
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