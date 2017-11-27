«Народилися в сорочках»: на Київщині автобус із 32 пасажирами в'їхав у вантажівку. ФОТО
Сьогодні, 13:04
На трасі Київ-Харків трапилася масштабна ДТП за участю автобуса із 32 пасажирами та вантажівки.
Про це інформує патрульна поліція Київської області на своїй сторінці у Facebook.
Автопригода сталась у середу вранці, 6 листопада.
"32 пасажири, що народились у сорочках, ймовірно, сонний водій автобусу та, на жаль, постраждалий водій вантажівки – такі наслідки ранкової ДТП на 100 км автодороги Київ-Харків. 5 ранку, автодорога Київ-Харків, 100 кілометр. Водій автобусу Temza, ймовірно, заснув, через що безпечна дистанція була недотримана", - йдеться у повідомлені.
62-річний водій автобусу зіткнувся з вантажівкою марки Mercedes, після чого наїхав на колесовідбійник, який розділяє зустрічні потоки автодороги, та з’їхав у кювет.
Водій вантажівки зазнав тілесних ушкоджень. Чоловіка госпіталізували. А 32 пасажири та водій автобусу, на щастя, тілесних ушкоджень не отримали.
На місці пригоди патрульні регулюють рух задля забезпечення безпеки всіх інших учасників дорожнього руху.
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Про це інформує патрульна поліція Київської області на своїй сторінці у Facebook.
Автопригода сталась у середу вранці, 6 листопада.
"32 пасажири, що народились у сорочках, ймовірно, сонний водій автобусу та, на жаль, постраждалий водій вантажівки – такі наслідки ранкової ДТП на 100 км автодороги Київ-Харків. 5 ранку, автодорога Київ-Харків, 100 кілометр. Водій автобусу Temza, ймовірно, заснув, через що безпечна дистанція була недотримана", - йдеться у повідомлені.
62-річний водій автобусу зіткнувся з вантажівкою марки Mercedes, після чого наїхав на колесовідбійник, який розділяє зустрічні потоки автодороги, та з’їхав у кювет.
Водій вантажівки зазнав тілесних ушкоджень. Чоловіка госпіталізували. А 32 пасажири та водій автобусу, на щастя, тілесних ушкоджень не отримали.
На місці пригоди патрульні регулюють рух задля забезпечення безпеки всіх інших учасників дорожнього руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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«Народилися в сорочках»: на Київщині автобус із 32 пасажирами в'їхав у вантажівку. ФОТО
Сьогодні, 13:04