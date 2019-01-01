У «Луцьктеплі» змінили терміни приймання показників лічильників гарячої води





Так, за листопад 2019 року показники розподільчих (квартирних) засобів обліку гарячої води та теплової енергії необхідно передати в термін з 20 до 30 числа звітного місяця включно, - інформує пресслужба ДКП «Луцьктепло».



Показники необхідно подавати у такому форматі: адреса та фактичний показник у кубічних метрах (приклад: Молоді 3-в-99 153):



за допомогою сайту підприємства ДКП «Луцьктепло» — цілодобово;



за телефонами:



автовідповідач — цілодобово — 773-220;



особисто — на електронну пошту:



особисто — до Центру обслуговування споживачів ДКП «Луцьктепло» понеділок-четвер з 08:00 до 16:45, п’ятниця – з 08:00 до 15:30, без перерви на обід.



SMS–повідомлення* — цілодобово: 050-011-4900; 067-120-0751; 050-486-9842



Фахівцю підприємства: 773-220; 050-011-4900; 067-120-0751

(понеділок-четвер з 08:00 до 17:00, п'ятниця - з 08:00 до 15:45; обідня перерва – з 13:00 до 13:45).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДКП «Луцьктепло» повідомляє, що відповідно до впровадження нової «Автоматизованої системи розрахунків» змінюються терміни приймання показників лічильників гарячої води.Так, за листопад 2019 року показники розподільчих (квартирних) засобів обліку гарячої води та теплової енергії необхідно передати в термін з 20 до 30 числа звітного місяця включно, - інформує пресслужба ДКП «Луцьктепло».Показники необхідно подавати у такому форматі: адреса та фактичний показник у кубічних метрах (приклад: Молоді 3-в-99 153):за допомогою сайту підприємства ДКП «Луцьктепло» — цілодобово;за телефонами:автовідповідач — цілодобово — 773-220;особисто — на електронну пошту: [email protected] - цілодобовоособисто — до Центру обслуговування споживачів ДКП «Луцьктепло» понеділок-четвер з 08:00 до 16:45, п’ятниця – з 08:00 до 15:30, без перерви на обід.SMS–повідомлення* — цілодобово: 050-011-4900; 067-120-0751; 050-486-9842Фахівцю підприємства: 773-220; 050-011-4900; 067-120-0751(понеділок-четвер з 08:00 до 17:00, п'ятниця - з 08:00 до 15:45; обідня перерва – з 13:00 до 13:45).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію