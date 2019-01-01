У гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» – вигідні знижки*
Сьогодні, 19:19
Гіпермаркет “Там Там Сімейні традиції” запрошує скористатись вигідними знижками, які діятимуть лише 3 дні.
Акційні пропозиції:
Кукурудза цукрова ж/б 340 г,
Горошок зелений ж/б 240 г ТМ Верес 19,90 грн/шт
Гриби Шампіньйони свіжі кг - 29,90 грн/кг
М’ясо свинини охолоджене, лопатка кг - 99,90 грн/кг
Лапті дитячі в асортменті шт - 80,90 грн/шт
Зауважують, акція діє з 06 до 11 листопада 2019. Кількість товару - обмежена.
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Акційні пропозиції:
Кукурудза цукрова ж/б 340 г,
Горошок зелений ж/б 240 г ТМ Верес 19,90 грн/шт
Гриби Шампіньйони свіжі кг - 29,90 грн/кг
М’ясо свинини охолоджене, лопатка кг - 99,90 грн/кг
Лапті дитячі в асортменті шт - 80,90 грн/шт
Зауважують, акція діє з 06 до 11 листопада 2019. Кількість товару - обмежена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
ЛАПТІ дитячі ????????? Це що??????
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