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У гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» – вигідні знижки*

У гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» – вигідні знижки*
Гіпермаркет “Там Там Сімейні традиції” запрошує скористатись вигідними знижками, які діятимуть лише 3 дні.

Акційні пропозиції:

Кукурудза цукрова ж/б 340 г,

Горошок зелений ж/б 240 г ТМ Верес 19,90 грн/шт

Гриби Шампіньйони свіжі кг - 29,90 грн/кг

М’ясо свинини охолоджене, лопатка кг - 99,90 грн/кг

Лапті дитячі в асортменті шт - 80,90 грн/шт

Зауважують, акція діє з 06 до 11 листопада 2019. Кількість товару - обмежена.

У гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» – вигідні знижки*

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Теги: знижки, "Там Там Сімейні традиції"
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
ЛАПТІ дитячі ????????? Це що??????
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