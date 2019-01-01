У гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» – вигідні знижки*





Акційні пропозиції:



Кукурудза цукрова ж/б 340 г,



Горошок зелений ж/б 240 г ТМ Верес 19,90 грн/шт



Гриби Шампіньйони свіжі кг - 29,90 грн/кг



М’ясо свинини охолоджене, лопатка кг - 99,90 грн/кг



Лапті дитячі в асортменті шт - 80,90 грн/шт



Зауважують, акція діє з 06 до 11 листопада 2019. Кількість товару - обмежена.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гіпермаркет “Там Там Сімейні традиції” запрошує скористатись вигідними знижками, які діятимуть лише 3 дні.Кукурудза цукрова ж/б 340 г,Горошок зелений ж/б 240 г ТМ Верес 19,90 грн/штГриби Шампіньйони свіжі кг - 29,90 грн/кгМ’ясо свинини охолоджене, лопатка кг - 99,90 грн/кгЛапті дитячі в асортменті шт - 80,90 грн/штЗауважують, акція діє з 06 до 11 листопада 2019. Кількість товару - обмежена.

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