Футболіст «Волині» став найкращим гравцем Першої ліги в жовтні
Сьогодні, 22:05
Гравець «Волині» Денис Кожанов став найкращим футболістом Першої ліги у жовтні.
Про це повідомляє прес-служба ФК Волинь.
У жовтні Денис Кожанов оформив голи в ворота "Металурга", "Черкащини" та "Минаю", а ось "Гірник-Спорт" і взагалі постраждав від його ноги двічі. Результативна серія півзахисника "Волині", що складалася з п'яти матчів, перервалася вже в листопаді, в домашній грі з "Авангардом" (2:1).
Минулого місяця ж Денис ще й двічі асистував партнерам. Таким чином, частка його участі в командних голах склала 63,6%! Для вінгера 43,9% браку - це ніщо, як і всього 32,5% виграних єдиноборств. Зате шість із 27 навісів Дениса Кожанова в жовтні знаходили адресатів, а 71,4% передач ставали точними.
У кожному матчі Денис влучав у площину воріт і більше половини цих ударів (п'ять із восьми) ставали результативними! В цілому він завдав по воротах лише 14 ударів за чотири зустрічі, а окремою є гра з "Черкащиною" (3:0), коли Денис лише двічі пробив сам (один з ударів став результативним), а також допоміг відзначитися партнеру. Таким чином, здійснив максимальний вплив на результат за мінімальних зусиль, а це - ознака найвищого класу. "Волинь" видала серію з шести перемог поспіль в чемпіонаті, точно перебуваючи на піку форми наприкінці осені. Одним із головних "двигунів" команди залишається 32-річний півзахисник під 29-м номером.
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Про це повідомляє прес-служба ФК Волинь.
У жовтні Денис Кожанов оформив голи в ворота "Металурга", "Черкащини" та "Минаю", а ось "Гірник-Спорт" і взагалі постраждав від його ноги двічі. Результативна серія півзахисника "Волині", що складалася з п'яти матчів, перервалася вже в листопаді, в домашній грі з "Авангардом" (2:1).
Минулого місяця ж Денис ще й двічі асистував партнерам. Таким чином, частка його участі в командних голах склала 63,6%! Для вінгера 43,9% браку - це ніщо, як і всього 32,5% виграних єдиноборств. Зате шість із 27 навісів Дениса Кожанова в жовтні знаходили адресатів, а 71,4% передач ставали точними.
У кожному матчі Денис влучав у площину воріт і більше половини цих ударів (п'ять із восьми) ставали результативними! В цілому він завдав по воротах лише 14 ударів за чотири зустрічі, а окремою є гра з "Черкащиною" (3:0), коли Денис лише двічі пробив сам (один з ударів став результативним), а також допоміг відзначитися партнеру. Таким чином, здійснив максимальний вплив на результат за мінімальних зусиль, а це - ознака найвищого класу. "Волинь" видала серію з шести перемог поспіль в чемпіонаті, точно перебуваючи на піку форми наприкінці осені. Одним із головних "двигунів" команди залишається 32-річний півзахисник під 29-м номером.
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