Журналістів каратимуть за маніпуляції та поширення брехні





Про це заявив міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський на парламентських слуханнях про безпеку журналістів, - пише



За його словами, у законодавство планують ввести поняття «маніпулювання суспільною думкою» та його критеріїв.



Бородянський наголосив, що за здійснення маніпулювання суспільною свідомістю та замовлення такого маніпулювання можуть запровадити як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.



«Останнім часом у мене відбувається чимало дискусій щодо свободи слова і грані між її захистом та маніпуляціями. Так, ми розуміємо і знаємо, що ця грань дуже тонка, і я розумію, що надважливе завдання держави – вибудувати цей баланс між захистом свого інформаційного простору та захистом свободи слова. Саме тому захист журналістів та відповідальність за спотворення громадської думки — це нерозривні частини», — сказав Бородянський.



Водночас він наголосив, що, насамперед, влади — забезпечити захист журналістів та гарантувати умови, за яких вони можуть чесно та професійно виконувати свою роботу.



Міністр також вважає, що має бути посилена відповідальність за оприлюднення даних журналістів. Відповідні зміни, за його словами, планують внести до законодавства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні планують запровадити відповідальність журналістів за розповсюдження неправдивої або маніпулятивної інформації.Про це заявив міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський на парламентських слуханнях про безпеку журналістів, - пише Громадське За його словами, у законодавство планують ввести поняття «маніпулювання суспільною думкою» та його критеріїв.Бородянський наголосив, що за здійснення маніпулювання суспільною свідомістю та замовлення такого маніпулювання можуть запровадити як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.«Останнім часом у мене відбувається чимало дискусій щодо свободи слова і грані між її захистом та маніпуляціями. Так, ми розуміємо і знаємо, що ця грань дуже тонка, і я розумію, що надважливе завдання держави – вибудувати цей баланс між захистом свого інформаційного простору та захистом свободи слова. Саме тому захист журналістів та відповідальність за спотворення громадської думки — це нерозривні частини», — сказав Бородянський.Водночас він наголосив, що, насамперед, влади — забезпечити захист журналістів та гарантувати умови, за яких вони можуть чесно та професійно виконувати свою роботу.Міністр також вважає, що має бути посилена відповідальність за оприлюднення даних журналістів. Відповідні зміни, за його словами, планують внести до законодавства.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію