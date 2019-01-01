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У Луцьку говоритимуть про ефективну рекламу в медіа

У Луцьку говоритимуть про ефективну рекламу в медіа
Вчетверте у Луцьку відбудеться West Media Forum.

Цьогоріч організатори вирішили зробити подію міжгалузевою та запросити не лише журналістів, а й маркетологів, піарників та підприємців.

Питання якісної реклами у медіа – дуже актуальне, як для журналістів, так і власників бізнесу. Важливо не лише «продати» продукт бренду, а й завоювати лояльність клієнтів. Саме тому так багато компаній зараз акцентують увагу на людях, команді та соціальних проєктах, а не лише на товарі, чи послузі.

Для ЗМІ наболілою є тема монетизації, а тому зараз усі шукають нові підходи до рекламодавців, відповідно й нові форми подачі інформації.
Саме про це йтиметься під час четвертого West Media Forum, який відбудеться 29 листопада в «Адреналін Cіті».

Організатор заходу – видання «Бізнес.Район», генеральні партнери «СІД медіа груп» та PMBA Бізнес-Академія. Під час події відбудеться три панельні дискусії з залученням спеціалістів з різних регіонів України. Зокрема керівниця нативних проєктів видання «Liga.net» Катерина Венжик, заступник директора з продажів інтернет-холдингу «Українська правда» Андрій Швайка, маркетинг-директорка FinTech-журнала «PaySpace Magazine» Тетяна Кулькова та інші.

Так, запрошені спікери поділяться досвідом написання нативної реклами, розкажуть про світові тренди й пояснять, як можна «виміряти» ефективність того, чи іншого матеріалу. Також ітиметься про стандарти реклами, «підводні камені» та законодавство.

Вхід на подію вільний за умов попередньої реєстрації. Здійснити її можна на сайті: http://wmf.com.ua/west-media-forum-2019

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Теги: West Media Forum, Луцьк
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