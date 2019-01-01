У луцькому виші обиратимуть ректора





Про це повідомляє



Вибори проводитимуться шляхом таємного голосування з 9:00 до 15:00 години на виборчій дільниці за адресою: м. Луцьк, вул. Шопена, 24 (корпус D), хол 2-го поверху



Зазначають, для голосування при собі потрібно мати документ, який посвідчує особу (паспорт громадянина України).



Зі списками виборців, передвиборчими програмами кандидатів на посаду ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та з інформацією щодо організації виборів можна ознайомитись на сайті Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в рубриці «Вибори ректора».

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