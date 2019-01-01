На Волині військовослужбовцю дали 8 років тюрми за вбивство товариша по службі

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На Волині солдата засудили до 8 років позбавлення волі.
Так, 4 листопада 2019 року Володимир-Волинський міський суд Волинської області визнав винним військовослужбовця однієї з військових частин області у вчиненні злочину, - пише Військова прокуратура Західного регіону України.
У суді військовою прокуратурою Луцького гарнізону доведено, що 13 квітня 2017 року після опівночі солдат у позаслужбовий час, будучи на підпитку та діючи з групою осіб, під час конфлікту умисно наніс більше десятка ударів співслужбовцю. Своїми діями він спричинив йому тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті 25-річного потерпілого.
Суд врахував вказані обставини кримінального правопорушення та засудив солдата до 8 років позбавлення волі.
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Так, 4 листопада 2019 року Володимир-Волинський міський суд Волинської області визнав винним військовослужбовця однієї з військових частин області у вчиненні злочину, - пише Військова прокуратура Західного регіону України.
У суді військовою прокуратурою Луцького гарнізону доведено, що 13 квітня 2017 року після опівночі солдат у позаслужбовий час, будучи на підпитку та діючи з групою осіб, під час конфлікту умисно наніс більше десятка ударів співслужбовцю. Своїми діями він спричинив йому тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті 25-річного потерпілого.
Суд врахував вказані обставини кримінального правопорушення та засудив солдата до 8 років позбавлення волі.
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