вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин ловив рибу на території заказника. ФОТО

Волинянин ловив рибу на території заказника. ФОТО
У Залухівському заказнику викрили порушника, що завдав збитків на понад 1 тисячу гривень.

Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.

У четвер, 7 листопада, рибоохоронний патруль здійснив рейд на водойми Ратнівського району. Захід провели на території гідрологічного заказника «Залухівський».

На озері Святе Самарівської ОТГ близько 6 години спіймали мешканця села Залухів, який ловив рибу забороненим знаряддям. Порушник на човні за допомогою сітки виловив рибу: плітка – 4, окунь – 1, лящ – 1. Збитки, завдані водним біоресурсам, становлять 1 042 кг.

На особу оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.

Крім того, на цьому ж озері виявили та вилучили з водойми три риболовецькі сітки. Склали відповідні акти виявлення безхазяйного майна.

Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

Довідкова інформація

Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів у ПЗФ України здійснюється відповідно до постанови КМУ від 24.07.2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд». Так, компенсація за один екземпляр плітки становить 150 грн, окуня – 141 грн, лящ - 301 грн.

Волинянин ловив рибу на території заказника. ФОТО
Волинянин ловив рибу на території заказника. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: браконьєр, заказник, Волинь, рибоохоронний патруль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин ловив рибу на території заказника. ФОТО
Сьогодні, 12:00
Волинському храму подарували частку мощей святого Димитрія Солунського
Сьогодні, 11:47
У Рівному молодик підпалив Lexus і ледь не згорів сам. ФОТО
Сьогодні, 11:22
Подробиці аварії на Волині, у якій травмувались троє людей. ФОТО
Сьогодні, 11:03
Куди піти на вихідні у Луцьку: 8 – 10 листопада
Сьогодні, 11:00
Схожі новини
Затримали двох волинян, які ловили рибу з човна сітками Затримали двох волинян, які ловили рибу з човна сітками
09 жовтень, 11:05
На Волині за тиждень виявили 18 порушень правил рибальства. ФОТО На Волині за тиждень виявили 18 порушень правил рибальства. ФОТО
07 жовтень, 18:05
За місяць на Волині браконьєри 66 разів порушили правила рибальства. ФОТО За місяць на Волині браконьєри 66 разів порушили правила рибальства. ФОТО
04 жовтень, 10:15
На Волині викрили рибних браконьєрів. ФОТО На Волині викрили рибних браконьєрів. ФОТО
13 вересень, 12:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин ловив рибу на території заказника. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
Волинському храму подарували частку мощей святого Димитрія Солунського
Сьогодні, 11:47
 0
У Рівному молодик підпалив Lexus і ледь не згорів сам. ФОТО
Сьогодні, 11:22
 0
Подробиці аварії на Волині, у якій травмувались троє людей. ФОТО
Сьогодні, 11:03
 0
Куди піти на вихідні у Луцьку: 8 – 10 листопада
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿