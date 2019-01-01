Волинянин ловив рибу на території заказника. ФОТО
Сьогодні, 12:00
У Залухівському заказнику викрили порушника, що завдав збитків на понад 1 тисячу гривень.
Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
У четвер, 7 листопада, рибоохоронний патруль здійснив рейд на водойми Ратнівського району. Захід провели на території гідрологічного заказника «Залухівський».
На озері Святе Самарівської ОТГ близько 6 години спіймали мешканця села Залухів, який ловив рибу забороненим знаряддям. Порушник на човні за допомогою сітки виловив рибу: плітка – 4, окунь – 1, лящ – 1. Збитки, завдані водним біоресурсам, становлять 1 042 кг.
На особу оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.
Крім того, на цьому ж озері виявили та вилучили з водойми три риболовецькі сітки. Склали відповідні акти виявлення безхазяйного майна.
Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.
Довідкова інформація
Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів у ПЗФ України здійснюється відповідно до постанови КМУ від 24.07.2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд». Так, компенсація за один екземпляр плітки становить 150 грн, окуня – 141 грн, лящ - 301 грн.
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Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
У четвер, 7 листопада, рибоохоронний патруль здійснив рейд на водойми Ратнівського району. Захід провели на території гідрологічного заказника «Залухівський».
На озері Святе Самарівської ОТГ близько 6 години спіймали мешканця села Залухів, який ловив рибу забороненим знаряддям. Порушник на човні за допомогою сітки виловив рибу: плітка – 4, окунь – 1, лящ – 1. Збитки, завдані водним біоресурсам, становлять 1 042 кг.
На особу оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.
Крім того, на цьому ж озері виявили та вилучили з водойми три риболовецькі сітки. Склали відповідні акти виявлення безхазяйного майна.
Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.
Довідкова інформація
Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів у ПЗФ України здійснюється відповідно до постанови КМУ від 24.07.2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд». Так, компенсація за один екземпляр плітки становить 150 грн, окуня – 141 грн, лящ - 301 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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