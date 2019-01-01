«Ми робимо все можливе для пом’якшення процесу масового вивільнення працівників», – директор Волинської служби зайнятості

Кабінет Міністрів України заявив про початок оптимізації районних державних адміністрацій в усіх областях України. Днями рішення про скорочення чисельності штату РДА на 18 449 тисяч підтвердив міністр Кабінету Міністрівна своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.Волинська обласна служба зайнятості оперативно реагує на зміни і вже сьогодні починає працювати зі структурами, працівники яких будуть вивільнені, - інформує відділ інформаційної роботи Волинського обласного центру зайнятості.Постанова №746 від 19 червня 2019 року набере чинності вже з 1 січня 2020 року. Окрім того, стало відомо і про скорочення у Державній службі статистики України на 1 770 посад. Служба зайнятості готова працювати з вивільненими особами і вже сьогодні робить конкретні кроки в цьому напрямку. Питання оптимізації цілком обґрунтоване і зумовлене переходом функцій РДА до об’єднаних територіальних громад. Кількісно для кожної області оптимізація індивідуальна. На Волині ризикують залишитися без роботи 660 осіб.Учора, 7 листопада, директор Волинського обласного центру зайнятості, перебуваючи з робочим візитом у Горохівському та Локачинському районах, зустрівся з представниками місцевої влади та обговорив взаємодію зі службою зайнятості задля працевлаштування посадовців, які потрапили під скорочення.«Ми робимо все можливе для пом’якшення процесу масового вивільнення працівників. Уже сьогодні збираємо інформацію по всій області. Згідно з попередніми даними, у Локачинському районі під скорочення потрапляє 61 особа. У Горохівському – 79 працівників. Для нас важливо розуміти, де ці люди бачать себе після вивільнення», – зазначив Роман Романюк.Голова Локачинської РДАкаже, що скорочення у них вже триває.«Ми повідомили велику кількість працівників, серед яких є й, на жаль, особи з інвалідністю. Рано чи пізно постає питання як про прийняття на роботу, так і про скорочення з посади. Працівники кваліфіковані. Тож ми зацікавлені, аби, справді, допомогти їм працевлаштуватися після вивільнення».На актуальності спільних дій зі службою зайнятості наголосив і голова Локачинської селищної ради«При вивільненні працівників має бути скоординована робота між органами державної влади, місцевого самоврядування, роботодавцями, юридичними особами. Велике скорочення працівників, які працюють у бюджетній сфері, непросте питання. Однак ми від цього нікуди не подінемося. Тому разом із вами сподіваємося знайти хороші робочі місця для вивільнених фахівців».Переймається питанням вивільнення працівників і тимчасово виконувач обов’язків голови Горохівської РДА. Адже переконаний, що кожен, хто потрапив під цей процес, – досвідчений спеціаліст і має право на роботу. Чиновник каже, що зі службою зайнятості сподівається максимально спростити пошук роботи для вивільнених працівників і не допустити їх тривалого безробіття.«Служба зайнятості завжди тримає руку на пульсі ринку праці, працюємо на випередження. Під час процесу скорочення працівників бюджетної сфери мусимо не просто реагувати, а й діяти на випередження. Ми не чекаємо, поки з 1 січня люди прийдуть до нас реєструватися на облік, а вже сьогодні починаємо з ними працювати: фахівці служби напрацьовують алгоритм дій і, застосовуючи доступні нам форми роботи, будемо допомагати вивільненим працівникам знайти нову зайнятість і свою нішу на ринку праці», – резюмував зустрічі директор Волинського ОЦЗ Роман Романюк.Незважаючи, що процес оптимізації стосуватиметься чималої кількості людей, які стануть потенційними клієнтами служби зайнятості, ми не губимося в думках і діях. Державна служба зайнятості вже має план, за яким працюватиме з вивільненими посадовцями. Отож, нагадують, що:- Держава як роботодавець володіє найціннішим капіталом – людським, тому з початком оптимізації структури кожен керівник РДА буде залучати Державну службу зайнятості для підтримки людей у пошуку роботи.- З моменту залучення роботодавцем ДСЗ до програми підтримки працівників, що вивільняються, кожен працівник стає клієнтом Служби.- Завдання нашої Служби – забезпечити кар’єрний супровід кожному співробітникові, який підпадає під скорочення. Кожного клієнта буде супроводжувати свій кар’єрний радник, який складе індивідуальний план працевлаштування, щоб підібрати роботу максимально швидко, навіть ще до самого звільнення.- ДСЗ проведе низку профорієнтаційних заходів, спеціальне діагностичне тестування. Кар‘єрний радник спільно зі спеціалістом з профорієнтації індивідуально проконсультують кожного клієнта та нададуть відповіді на усі питання, пов’язані з наступним підбором роботи за результатами профорієнтаційної діагностики та профілювання.- Проведення підготовчих заходів дозволить скласти профіль клієнта, визначити ті навички, здібності, компетентності, які найкраще вирізняють клієнта серед інших осіб на ринку праці, визначити ступінь мотивації та готовності до змін.- Після цього розпочнеться супровід у працевлаштуванні, виходячи з індивідуальних потреб клієнта.Пошук роботи, проведення професійного навчання, тренінгів, підготовка особи до започаткування власного бізнесу буде проводитися з залученням найширшого кола стейкхолдерів: бізнес, профспілки, профільні галузеві асоціації та новостворені ОТГ.Служба зайнятості надасть повний спектр послуг та всіма можливими способами підтримає кожного, хто потрапить під скорочення.