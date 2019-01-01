Які медичні послуги українці зможуть отримати безкоштовно у 2020 році
08 листопад, 23:36
У 2020 році українці зможуть отримати послуги спеціалізованої медичної допомоги безплатно лише за направленням лікаря.
Йдеться про направлення сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у пацієнта підписана декларація, або лікуючого лікаря, але є винятки, - пише УНН, посилаючись на голову Національної служби здоров'я України Олега Петренка.
"Послуги спеціалізованої медичної допомоги за Програмою медичних гарантій можна буде отримати безплатно лише за направленням сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у пацієнта підписана декларація, або лікуючого лікаря. Але є винятки. Без направлення спеціалізовану медичну допомогу, відповідно до медичних показань, можна буде отримати безоплатно пацієнтам, які звернулися до акушера-гінеколога, стоматолога, психіатра, нарколога. Також без направлення безоплатно надається медична допомога при невідкладному стані", - зазначив Петренко.
Він також додав, що відповідна програма у повному обсязі запрацює з 1 квітня наступного року. За нею НСЗУ планує спрямувати 72 мільярди гривень медичним закладам у наступному році за послуги, які держава гарантуватиме пацієнту безплатно. До переліку медичних послуг увійдуть первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована), екстрена та паліативна медична допомога, реабілітація, вагітність і пологи, а також медична допомога дітям до 16 років.
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Йдеться про направлення сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у пацієнта підписана декларація, або лікуючого лікаря, але є винятки, - пише УНН, посилаючись на голову Національної служби здоров'я України Олега Петренка.
"Послуги спеціалізованої медичної допомоги за Програмою медичних гарантій можна буде отримати безплатно лише за направленням сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у пацієнта підписана декларація, або лікуючого лікаря. Але є винятки. Без направлення спеціалізовану медичну допомогу, відповідно до медичних показань, можна буде отримати безоплатно пацієнтам, які звернулися до акушера-гінеколога, стоматолога, психіатра, нарколога. Також без направлення безоплатно надається медична допомога при невідкладному стані", - зазначив Петренко.
Він також додав, що відповідна програма у повному обсязі запрацює з 1 квітня наступного року. За нею НСЗУ планує спрямувати 72 мільярди гривень медичним закладам у наступному році за послуги, які держава гарантуватиме пацієнту безплатно. До переліку медичних послуг увійдуть первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована), екстрена та паліативна медична допомога, реабілітація, вагітність і пологи, а також медична допомога дітям до 16 років.
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