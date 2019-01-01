Які медичні послуги українці зможуть отримати безкоштовно у 2020 році





Йдеться про направлення сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у пацієнта підписана декларація, або лікуючого лікаря, але є винятки, - пише Олега Петренка.



"Послуги спеціалізованої медичної допомоги за Програмою медичних гарантій можна буде отримати безплатно лише за направленням сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у пацієнта підписана декларація, або лікуючого лікаря. Але є винятки. Без направлення спеціалізовану медичну допомогу, відповідно до медичних показань, можна буде отримати безоплатно пацієнтам, які звернулися до акушера-гінеколога, стоматолога, психіатра, нарколога. Також без направлення безоплатно надається медична допомога при невідкладному стані", - зазначив Петренко.



Він також додав, що відповідна програма у повному обсязі запрацює з 1 квітня наступного року. За нею НСЗУ планує спрямувати 72 мільярди гривень медичним закладам у наступному році за послуги, які держава гарантуватиме пацієнту безплатно. До переліку медичних послуг увійдуть первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована), екстрена та паліативна медична допомога, реабілітація, вагітність і пологи, а також медична допомога дітям до 16 років.

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