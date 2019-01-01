Україна підписала безвіз ще з однією країною
Сьогодні, 00:12
У посольстві України у Варшаві урочисто підписано угоду між урядами України та Монголії про взаємне скасування віз.
Угоду від уряду України підписав посол України в Польщі Андрій Дещиця, а від уряду Монголії – посол Монголії в Польщі і за сумісництвом в Україні Немех Батаа, - повідомляє Укрінформ.
“Ми підписали угоду, яка дозволяє громадянам України подорожувати без віз до Монголії. Ця угода передбачає, що громадяни України можуть в’їжджати до Монголії без віз на 90 днів упродовж 180 днів”, - повідомив агентству Дещиця.
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Угоду від уряду України підписав посол України в Польщі Андрій Дещиця, а від уряду Монголії – посол Монголії в Польщі і за сумісництвом в Україні Немех Батаа, - повідомляє Укрінформ.
“Ми підписали угоду, яка дозволяє громадянам України подорожувати без віз до Монголії. Ця угода передбачає, що громадяни України можуть в’їжджати до Монголії без віз на 90 днів упродовж 180 днів”, - повідомив агентству Дещиця.
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