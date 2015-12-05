На Волині ліквідували канал нелегальної міграції до країн ЄС. ВІДЕО

На Волині в рамках цільових профілактичних заходів «Мігрант» викрили та ліквідували міжнародний канал нелегальної міграції.Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби.Канал організував громадянин Королівства Нідерландів - уродженець Афганістану.Двох вихідців Близького Сходу, які з 1999 року проживають на території Європейського Союзу і вже отримали там громадянство, затримали в пункті пропуску «Ягодин-авто», під час спроби останніх організувати незаконне переправлення через державний кордон своєї співвітчизниці зі чужим паспортом, який до того ж мав ознаки підробки.Встановили, що громадянка Афганістану більше трьох років проживала у Києві, де і втратила свої документи. На пропозицію родичів незаконно виїхати до країн ЄС погодилась та після переклейки фото у паспортному документі та підробки службових відміток Держприкордонслужби України вирушила разом з організаторами незаконного вояжу в бік українсько-польського кордону.За матеріалами оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби даний факт внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та ст. 358 КК України «Підроблення документів, використання підроблених документів».08 листопада вироком Любомльського районного суду Волинської області громадянина Нідерландів визнали винним у вчиненні злочинів та призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, в подальшому громадянина видворять з території України.Варто зазначити, що протягом вересня – жовтня в межах Волинської області це вже третій випадок припинення функціонування оперативниками аналогічних каналів незаконної міграції вихідців з Близького Сходу до країн ЄС, що намагались налагодити громадяни Туреччини та Узбекистану. Вироком суду громадянину Туреччини присудили штраф та видворили за межі України, іншого організатора - громадянина Узбекистану взяли під варту, матеріали щодо вчинення останнім злочину передали до суду, йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.