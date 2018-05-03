У Луцьку затримали злочинця, який побив та пограбував людину





Про це повідомляють на сторінці Патрульна поліція Волинської області у соцмережах.



У суботу, 9 листопада, до патрульної поліції звернувся потерпілий та повідомив про грабіж на вулиці Карбишева.



Як повідомляють правоохоронці, невідома особа нанесла заявнику тілесні ушкодження і відібрала сумку з коштами, мобільним телефоном та особистими речами. Вчасне повідомлення на службу 102, детальний опис прикмет зловмисника і оперативне прибуття екіпажа дали змогу швидко розкрити зухвалий грабіж.



Злочинця виявили й затримали на вулиці Єршова. Той повідомив, що викинув чужу сумку вбік, помітивши службовий автомобіль.

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