У Луцьку затримали злочинця, який побив та пограбував людину
Сьогодні, 08:35
У Луцьку патрульна поліція спіймала злодія відразу після виклику.
Про це повідомляють на сторінці Патрульна поліція Волинської області у соцмережах.
У суботу, 9 листопада, до патрульної поліції звернувся потерпілий та повідомив про грабіж на вулиці Карбишева.
Як повідомляють правоохоронці, невідома особа нанесла заявнику тілесні ушкодження і відібрала сумку з коштами, мобільним телефоном та особистими речами. Вчасне повідомлення на службу 102, детальний опис прикмет зловмисника і оперативне прибуття екіпажа дали змогу швидко розкрити зухвалий грабіж.
Злочинця виявили й затримали на вулиці Єршова. Той повідомив, що викинув чужу сумку вбік, помітивши службовий автомобіль.
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Про це повідомляють на сторінці Патрульна поліція Волинської області у соцмережах.
У суботу, 9 листопада, до патрульної поліції звернувся потерпілий та повідомив про грабіж на вулиці Карбишева.
Як повідомляють правоохоронці, невідома особа нанесла заявнику тілесні ушкодження і відібрала сумку з коштами, мобільним телефоном та особистими речами. Вчасне повідомлення на службу 102, детальний опис прикмет зловмисника і оперативне прибуття екіпажа дали змогу швидко розкрити зухвалий грабіж.
Злочинця виявили й затримали на вулиці Єршова. Той повідомив, що викинув чужу сумку вбік, помітивши службовий автомобіль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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