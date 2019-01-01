У Луцьку через аварію біля Київського майдану – ускладнений рух. ФОТО





Аварія сталася 11 листопада близько 10:20 біля повороту на вулицю Авторемонтну. Про це



За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав. На місці аварії працюють патрульні, які встановлюють обставини ДТП.



За даними картографічних сервісів станом на 10:50, рух на відрізку дороги ускладнений – смуга позначена бордовим кольором, що означає максимальний рівень заторів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку біля Київського майдану сталася ДТП за участю автомобілів Volkswagen Touran та Kia Sportage. Через це на дорозі утворився затор.Аварія сталася 11 листопада близько 10:20 біля повороту на вулицю Авторемонтну. Про це 12 каналу повідомили очевидці.За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав. На місці аварії працюють патрульні, які встановлюють обставини ДТП.За даними картографічних сервісів станом на 10:50, рух на відрізку дороги ускладнений – смуга позначена бордовим кольором, що означає максимальний рівень заторів.

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