Волинські лікарні отримали УЗД-апаратів на понад пів мільйона євро. ФОТО





У рамках виконання договірної угоди «Закупівля медичного обладнання та розхідних матеріалів для медичних закладів вторинного та третинного рівнів (2 фаза)» за лотом №2 на Волині розпочалися навчання медперсоналу роботі з ультразвуковими системами Philips, - повідомляють на сторінці



Вже з наступного тижня на цій техніці надаватимуть медичні послуги у чотирьох медзкаладах краю - Волинській обласній клінічній, Луцькій міській клінічній, Ковельській центральний районній та Нововолиньскій міській лікарнях.



Для лікарень придбали цифрові ультразвукові системи преміум класу з можливістю 3-D реконструкції (2-х типів, по одному аппарату), цифрові універсальні ультразвукові системи преміум класу з можливістю черезстравохідної ехокардіографії (дві штуки), цифрові ультразвукові системи експертного класу (3 штуки), портативні ультразвукові апарати для кардіологічних досліджень (2 штуки).



Цьому передувало оголошення торгів, розкриття тендеру та підписання договору з переможцем. Через кілька місяців, у жовтні, представники «Philips Medical Systems Nederland B.V.» привезли УЗД-апарати на Волинь, здійснили монтаж, налаштування програмного забезпечення, пусконалагоджувальні роботи із введення обладнання в експлуатацію . Цього тижня триватимуть навчання з експлуатації для осіб, які працюватимуть на техніці (з видачею підтверджуючого документу).



Вартість закупівлі - 557 167,00 EUR.





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