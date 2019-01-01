В Устилузі – аварія: вантажівка в'їхала у припаркований автобус
Сьогодні, 12:43
У понеділок, 11 листопада, близько 15:45 в Устилузі зіткнулися вантажний автомобіль та пасажирський автобус.
Про подію БУГу повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції.
Як розповідають, водій автомобіля марки «ГАЗ-53», рухаючись заднім ходом, не упевнився в безпеці та зіткнувся з автобусом марки Mercedes, який був припаркований.
Водієм вантажного авто виявився 41-річний житель Володимир-Волинського району.
Внаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про подію БУГу повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції.
Як розповідають, водій автомобіля марки «ГАЗ-53», рухаючись заднім ходом, не упевнився в безпеці та зіткнувся з автобусом марки Mercedes, який був припаркований.
Водієм вантажного авто виявився 41-річний житель Володимир-Волинського району.
Внаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині розшукують колишнього ув'язненого. ФОТО
Сьогодні, 12:55
В Устилузі – аварія: вантажівка в'їхала у припаркований автобус
Сьогодні, 12:43
У чергах на кордоні з Польщею – майже 300 автівок
Сьогодні, 12:19