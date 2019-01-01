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В Устилузі – аварія: вантажівка в'їхала у припаркований автобус

В Устилузі – аварія: вантажівка в'їхала у припаркований автобус
У понеділок, 11 листопада, близько 15:45 в Устилузі зіткнулися вантажний автомобіль та пасажирський автобус.

Про подію БУГу повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції.

Як розповідають, водій автомобіля марки «ГАЗ-53», рухаючись заднім ходом, не упевнився в безпеці та зіткнувся з автобусом марки Mercedes, який був припаркований.

Водієм вантажного авто виявився 41-річний житель Володимир-Волинського району.

Внаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження.

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Теги: аварія, Устилуг
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