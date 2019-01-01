В Устилузі – аварія: вантажівка в'їхала у припаркований автобус





Про подію



Як розповідають, водій автомобіля марки «ГАЗ-53», рухаючись заднім ходом, не упевнився в безпеці та зіткнувся з автобусом марки Mercedes, який був припаркований.



Водієм вантажного авто виявився 41-річний житель Володимир-Волинського району.



Внаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 11 листопада, близько 15:45 в Устилузі зіткнулися вантажний автомобіль та пасажирський автобус.Про подію БУГу повідомили у Володимир-Волинському відділі поліції.Як розповідають, водій автомобіля марки «ГАЗ-53», рухаючись заднім ходом, не упевнився в безпеці та зіткнувся з автобусом марки Mercedes, який був припаркований.Водієм вантажного авто виявився 41-річний житель Володимир-Волинського району.Внаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження.

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