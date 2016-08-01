Щоб згодом виріс густий ліс: волинські школярі зібрали пів тонни шишок
Сьогодні, 20:47
Учні Чорторийського шкільного лісництва спільно із керівником Ольгою Вейною долучилися до заготівлі шишок сосни звичайної у ДП «Поліське лісове господарство».
Про це йдеться на сторінці лісгоспу у Facebook.
Майстер лісу Чорторийського лісництва Іван Шулипа розповів учням усі тонкощі цього процесу. Заготівля насіння хвойних дерев має свою певну особливість, адже збирають не готове насіння, а шишки, які і є насіннєвим матеріалом. Оскільки основною лісоутворюючою породою є сосна, особливу увагу лісівники приділяють саме збору соснових шишок. Мінімальний розмір шишки, придатної для збору насіння, - 3 см і більше, при цьому не допускається, щоб вона була пошкоджена чи розкрита.
Починають збір насіння шишок сосни звичайної саме пізньої осені. Шишки збирають на тих ділянках, де ростуть найкращі дерева, які, відповідно, й дають гарне насіння хорошої якості.
Так, школярі зібрали 500 кілограмів шишок сосни.
"Школярі вже знають, що в подальшому шишки будуть перероблені в шишкосушарці, при спеціальній температурі, для забезпечення лісорозсадників підприємства насіннєвим матеріалом. Вихід насіння складає 1% від маси шишок, тобто, з 1 тони шишок, в середньому, можна отримати 10 кг насіння", - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці лісгоспу у Facebook.
Майстер лісу Чорторийського лісництва Іван Шулипа розповів учням усі тонкощі цього процесу. Заготівля насіння хвойних дерев має свою певну особливість, адже збирають не готове насіння, а шишки, які і є насіннєвим матеріалом. Оскільки основною лісоутворюючою породою є сосна, особливу увагу лісівники приділяють саме збору соснових шишок. Мінімальний розмір шишки, придатної для збору насіння, - 3 см і більше, при цьому не допускається, щоб вона була пошкоджена чи розкрита.
Починають збір насіння шишок сосни звичайної саме пізньої осені. Шишки збирають на тих ділянках, де ростуть найкращі дерева, які, відповідно, й дають гарне насіння хорошої якості.
Так, школярі зібрали 500 кілограмів шишок сосни.
"Школярі вже знають, що в подальшому шишки будуть перероблені в шишкосушарці, при спеціальній температурі, для забезпечення лісорозсадників підприємства насіннєвим матеріалом. Вихід насіння складає 1% від маси шишок, тобто, з 1 тони шишок, в середньому, можна отримати 10 кг насіння", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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