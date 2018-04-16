Дідуся, який зник у лісі на Любешівщині, знайшли мертвим
Сьогодні, 16:22
Знайшли тіло Андрусика Михайла Івановича, 1937 рроку народження, жителя села Березичі, який поїхав за грибами та зник 8 листопада.
Про це інформує газета Нове життя.
Нагадаємо, дідусь 8 листопада приблизно о 08:30 ранку поїхав велосипедом марки "Україна" синього кольору до Березичівського лісництва по гриби (на відстані близько 5 км. від с.Березичі) і не повернувся.
Востаннє чоловіка бачили того ж дня близько 14.00 години в урочищі "Погорєльнік" Березичівського лісництва.
Провідний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук повідомив, що тіло чоловіка знайшли у середу, 13 листопада, у післяобідню пору.
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Про це інформує газета Нове життя.
Нагадаємо, дідусь 8 листопада приблизно о 08:30 ранку поїхав велосипедом марки "Україна" синього кольору до Березичівського лісництва по гриби (на відстані близько 5 км. від с.Березичі) і не повернувся.
Востаннє чоловіка бачили того ж дня близько 14.00 години в урочищі "Погорєльнік" Березичівського лісництва.
Провідний інспектор Любешівського РС УДСНС у Волинській області Ігор Парчук повідомив, що тіло чоловіка знайшли у середу, 13 листопада, у післяобідню пору.
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