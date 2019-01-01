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У супермаркеті «Експрес Там Там» – акції*

У супермаркеті «Експрес Там Там» – акції*
Супермаркет «Експрес Там Там» запрошує відвідувачів на «Осінній ярмарок», який проходить 12-17 листопада.

Про це повідомляють у пресслужбі закладу.

Зокрема, пропонують скористатися такими акційними пропозиціями:

Капуста Пекінська - 10,90 грн/кг
Олія соняшникова ТМ Олейна 850 мл - 29,90 грн/шт
Макаронні вироби в асортименті ТМ Віліс 3 кг - 39,90 грн/шт
Пельмені 100% заморожені н/ф ТМ Рудь 800 г - 49,90 грн/шт
Фарш асорті яловичо-свинячий охолоджений - 84,90 грн/кг
Сир Російський 50% Елітний смак - 99,90 грн/кг

Зауважують, кількість товару обмежена.

У супермаркеті «Експрес Там Там» – акції*



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Теги: Супермаркет «Експрес Там Там», знижки
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