У супермаркеті «Експрес Там Там» – акції*
Сьогодні, 21:07
Супермаркет «Експрес Там Там» запрошує відвідувачів на «Осінній ярмарок», який проходить 12-17 листопада.
Про це повідомляють у пресслужбі закладу.
Зокрема, пропонують скористатися такими акційними пропозиціями:
Капуста Пекінська - 10,90 грн/кг
Олія соняшникова ТМ Олейна 850 мл - 29,90 грн/шт
Макаронні вироби в асортименті ТМ Віліс 3 кг - 39,90 грн/шт
Пельмені 100% заморожені н/ф ТМ Рудь 800 г - 49,90 грн/шт
Фарш асорті яловичо-свинячий охолоджений - 84,90 грн/кг
Сир Російський 50% Елітний смак - 99,90 грн/кг
Зауважують, кількість товару обмежена.
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Про це повідомляють у пресслужбі закладу.
Зокрема, пропонують скористатися такими акційними пропозиціями:
Капуста Пекінська - 10,90 грн/кг
Олія соняшникова ТМ Олейна 850 мл - 29,90 грн/шт
Макаронні вироби в асортименті ТМ Віліс 3 кг - 39,90 грн/шт
Пельмені 100% заморожені н/ф ТМ Рудь 800 г - 49,90 грн/шт
Фарш асорті яловичо-свинячий охолоджений - 84,90 грн/кг
Сир Російський 50% Елітний смак - 99,90 грн/кг
Зауважують, кількість товару обмежена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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