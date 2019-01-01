У супермаркеті «Експрес Там Там» – акції*





Про це повідомляють у пресслужбі закладу.



Зокрема, пропонують скористатися такими акційними пропозиціями:



Капуста Пекінська - 10,90 грн/кг

Олія соняшникова ТМ Олейна 850 мл - 29,90 грн/шт

Макаронні вироби в асортименті ТМ Віліс 3 кг - 39,90 грн/шт

Пельмені 100% заморожені н/ф ТМ Рудь 800 г - 49,90 грн/шт

Фарш асорті яловичо-свинячий охолоджений - 84,90 грн/кг

Сир Російський 50% Елітний смак - 99,90 грн/кг



Зауважують, кількість товару обмежена.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Супермаркет «Експрес Там Там» запрошує відвідувачів на «Осінній ярмарок», який проходить 12-17 листопада.Про це повідомляють у пресслужбі закладу.Зокрема, пропонують скористатися такими акційними пропозиціями:Капуста Пекінська - 10,90 грн/кгОлія соняшникова ТМ Олейна 850 мл - 29,90 грн/штМакаронні вироби в асортименті ТМ Віліс 3 кг - 39,90 грн/штПельмені 100% заморожені н/ф ТМ Рудь 800 г - 49,90 грн/штФарш асорті яловичо-свинячий охолоджений - 84,90 грн/кгСир Російський 50% Елітний смак - 99,90 грн/кгЗауважують, кількість товару обмежена.

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