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Американський хлопчик отримав відповідь на лист, який кинув в океан

Американський хлопчик отримав відповідь на лист, який кинув в океан
Десятирічний житель міста Рокпорт 2010 року кинув послання в океан, а дев’ять років потому йому надіслали відповідь. 

Про це пише ТСН посилаючись на CNN.

Максу Вреденбургу було десять, коли він вирішив написати послання у пляшці. Разом з батьком на пляжі він кинув його в Атлантичний океан.

"Я люблю яблука. Мені подобається пляж. Мій улюблений колір - синій. Я люблю тварин, машини і космос", - йшлося у листі.

Також хлопчик вказав свою адресу, щоб той, хто знайде послання, міг відповісти. Дев’ять років потому листа знайшла людина на ім'я Г. Дюбуа. Вона вирішила написати відповідь і надіслати за адресою.

Вже повнолітній Макс отримав такого листа: "Посланню треба було дев'ять років, щоб подолати шість тисяч кілометрів, які розділяють нас. Ти сильно виріс за цей час: з 10 до 19 років", - йдеться в листі.

Вреденбург, який тепер вчиться в коледжі, вже забув, що в дитинстві відправляв послання. Фотографію листа і отриманої відповіді йому надіслав батько. Вреденбург збирається зв'язатися з Дюбуа та подякувати йому.

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Теги: лист, океан, відповідь
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