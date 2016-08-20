Американський хлопчик отримав відповідь на лист, який кинув в океан





Про це пише



Максу Вреденбургу було десять, коли він вирішив написати послання у пляшці. Разом з батьком на пляжі він кинув його в Атлантичний океан.



"Я люблю яблука. Мені подобається пляж. Мій улюблений колір - синій. Я люблю тварин, машини і космос", - йшлося у листі.



Також хлопчик вказав свою адресу, щоб той, хто знайде послання, міг відповісти. Дев’ять років потому листа знайшла людина на ім'я Г. Дюбуа. Вона вирішила написати відповідь і надіслати за адресою.



Вже повнолітній Макс отримав такого листа: "Посланню треба було дев'ять років, щоб подолати шість тисяч кілометрів, які розділяють нас. Ти сильно виріс за цей час: з 10 до 19 років", - йдеться в листі.



Вреденбург, який тепер вчиться в коледжі, вже забув, що в дитинстві відправляв послання. Фотографію листа і отриманої відповіді йому надіслав батько. Вреденбург збирається зв'язатися з Дюбуа та подякувати йому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Десятирічний житель міста Рокпорт 2010 року кинув послання в океан, а дев’ять років потому йому надіслали відповідь.Про це пише ТСН посилаючись на CNN.Максу Вреденбургу було десять, коли він вирішив написати послання у пляшці. Разом з батьком на пляжі він кинув його в Атлантичний океан."Я люблю яблука. Мені подобається пляж. Мій улюблений колір - синій. Я люблю тварин, машини і космос", - йшлося у листі.Також хлопчик вказав свою адресу, щоб той, хто знайде послання, міг відповісти. Дев’ять років потому листа знайшла людина на ім'я Г. Дюбуа. Вона вирішила написати відповідь і надіслати за адресою.Вже повнолітній Макс отримав такого листа: "Посланню треба було дев'ять років, щоб подолати шість тисяч кілометрів, які розділяють нас. Ти сильно виріс за цей час: з 10 до 19 років", - йдеться в листі.Вреденбург, який тепер вчиться в коледжі, вже забув, що в дитинстві відправляв послання. Фотографію листа і отриманої відповіді йому надіслав батько. Вреденбург збирається зв'язатися з Дюбуа та подякувати йому.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію