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У Луцькому районі зіткнулись дві автівки: постраждала 34-річна жінка

У Луцькому районі зіткнулись дві автівки: постраждала 34-річна жінка
В селі Боратин Луцького району зіткнулися автомобілі BMW та Dacia. Внаслідок автопригоди постраждала жителька обласного центру.

Автопригода сталась 13 листопада по 17 годині, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

За кермом автомобіля BMW перебував 49-річний лучанин. Тілесні ушкодження в ДТП отримала пасажирка автомобіля Dacia під керуванням 41-річного жителя Луцька. Потерпілу не госпіталізували.

Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля BMW, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу в русі й допустив зіткнення з іншим транспортним засобом.

Слідчі поліції за фактом дорожньо-транспортної пригоди відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.




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Теги: аварія, Боратин
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