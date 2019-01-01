Волинська лікарня отримала інноваційну ультразвукову систему





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Зауважують, Affiniti 70 - це інноваційна ультразвукова система вищого класу, яка дозволяє своєчасно отримувати надійні результати. Створений на основі перевірених технологій Philips, цей ефективний і надійний апарат здатний швидко отримати діагностично цінні зображення, навіть для найбільш складних пацієнтів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках реалізації субпроекту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області» Нововолинська центральна міська лікарня отримала ультразвуковий апарат Affiniti 70.Про це повідомляють на сторінці медзакладу у Facebook Зауважують, Affiniti 70 - це інноваційна ультразвукова система вищого класу, яка дозволяє своєчасно отримувати надійні результати. Створений на основі перевірених технологій Philips, цей ефективний і надійний апарат здатний швидко отримати діагностично цінні зображення, навіть для найбільш складних пацієнтів.

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