Волинська лікарня отримала інноваційну ультразвукову систему
Сьогодні, 13:20
В рамках реалізації субпроекту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області» Нововолинська центральна міська лікарня отримала ультразвуковий апарат Affiniti 70.
Про це повідомляють на сторінці медзакладу у Facebook .
Зауважують, Affiniti 70 - це інноваційна ультразвукова система вищого класу, яка дозволяє своєчасно отримувати надійні результати. Створений на основі перевірених технологій Philips, цей ефективний і надійний апарат здатний швидко отримати діагностично цінні зображення, навіть для найбільш складних пацієнтів.
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Про це повідомляють на сторінці медзакладу у Facebook .
Зауважують, Affiniti 70 - це інноваційна ультразвукова система вищого класу, яка дозволяє своєчасно отримувати надійні результати. Створений на основі перевірених технологій Philips, цей ефективний і надійний апарат здатний швидко отримати діагностично цінні зображення, навіть для найбільш складних пацієнтів.
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