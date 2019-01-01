Європу накрили снігопади та сильні дощі





В Австрії через сніг перекрил рух багатьма дорогами і автострадами. У низці районів за добу випало від 20 до 70 сантиметрів снігу. За словами представників дорожніх служб, основна складність з його прибиранням пов'язана з тим, що сніг мокрий і важкий, - передає



А на півночі Словенії через снігопад автомобілістам довелося терміново переходити на шиповані шини. З самого раннього ранку на розчистку доріг були спрямовані снігоприбиральні машини.



У той же час інші країни континенту накрили проливні дощі. У порту Спліт (Хорватія) затопило підвали знаменитого палацу римського імператора Діоклетіана. Для відкачування води були задіяні аварійні бригади. У порту Макарска через шторм затонуло кілька невеликих човнів.



В Італії під удар стихії потрапило місто Матера, вулиці якого перетворилися на бурхливі потоки, багато будинків і магазинів виявилися залиті брудною водою.



Нагадаємо, в італійській Венеції рівень води піднявся до 187 см, що стало другим значенням за всю історію спостережень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У деяких країнах Європи пройшов сильний снігопад.В Австрії через сніг перекрил рух багатьма дорогами і автострадами. У низці районів за добу випало від 20 до 70 сантиметрів снігу. За словами представників дорожніх служб, основна складність з його прибиранням пов'язана з тим, що сніг мокрий і важкий, - передає УНІАН з посиланням на Euronews.А на півночі Словенії через снігопад автомобілістам довелося терміново переходити на шиповані шини. З самого раннього ранку на розчистку доріг були спрямовані снігоприбиральні машини.У той же час інші країни континенту накрили проливні дощі. У порту Спліт (Хорватія) затопило підвали знаменитого палацу римського імператора Діоклетіана. Для відкачування води були задіяні аварійні бригади. У порту Макарска через шторм затонуло кілька невеликих човнів.В Італії під удар стихії потрапило місто Матера, вулиці якого перетворилися на бурхливі потоки, багато будинків і магазинів виявилися залиті брудною водою.Нагадаємо, в італійській Венеції рівень води піднявся до 187 см, що стало другим значенням за всю історію спостережень.

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