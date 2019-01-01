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На Старовижівщині відновлюють популяцію диких кабанів

На Старовижівщині відновлюють популяцію диких кабанів
У державному підприємстві «Старовижівське лісове господарство» працюють над розвитком вольєрного господарства.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського ОУЛМГ.

Директор лісгоспу Анатолій Ярмолюк розповідає, що останніми роками збудували 3 вольєри, де розводять диких свиней. У зв’язку з поширенням африканської чуми популяція цього звіра на Волині знизилася, тож потребує відновлення.

Загалом у близьких до природи умовах в старовижівських лісах живе майже сотня кабанів. Є на території підприємства і вольєр для диких качок.

Загальна площа вольєра, який знаходиться у Сьомаківськівському лісництві, – 1,10 гектара. Тут є 25 особин кабана – уже з молодняком.

«У цьому році ми вже пробно випустили поросят і спостерігали, що вони прибилися до диких. Цього року хочемо ще раз отримати приплід, а наступного будемо випускати в ліс молодняк із дорослими особинами», – каже Анатолій Ярмолюк.

Ведення мисливського господарства – щоденна клопітка робота спрямована на результат. Особливо – в холодний період, коли звірі потребують підгодівлі постійно. Тож із цією метою лісівники протягом року займаються заготівлею кормів.

Головний лісівник Старовижівщини називає таку роботу інвестицією у звіра. Затратною, довготривалою, але виправданою.

Довідково. Площа мисливських угідь ДП «Старовижівське ЛГ» загалом 28816 га та налічує 5 мисливських обходів. Чисельність основних видів тварин становить: лося – 25 особин, козуль – 385, кабанів – 100, зайців – 110 та інших.

На Старовижівщині відновлюють популяцію диких кабанів
На Старовижівщині відновлюють популяцію диких кабанів
На Старовижівщині відновлюють популяцію диких кабанів
На Старовижівщині відновлюють популяцію диких кабанів






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Теги: Волинські лісівники, дикі кабани, популяція
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