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На Волині під час пиятики чоловік до смерті побив жінку

На Волині під час пиятики чоловік до смерті побив жінку
У Машеві Любомльського району чоловік до смерті побив жінку.

Трагедія сталася у ніч на 14 листопада, - пише видання «КОРДОН».

Як розповів начальник Любомльського відділу поліції Олег Бончак, підозрюваний — житель Машева, який не є громадянином України, уродженець Російської Федерації, постійно проживав у цьому селі зі своєю матір’ю.

Відомо, що тої трагічної ночі він разом зі співмешканкою розпивав спиртне у помешканні односельця. Під час пиятики між подружжям виник конфлікт, під час якого чоловік побив жінку. Під ранок чоловік на велосипеді привіз постраждалу додому, де вона вранці померла.

Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання. Поліція з’ясовує усі обставини трагедії.

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Теги: побиття, смерть, жінка
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