На Волині під час пиятики чоловік до смерті побив жінку





Трагедія сталася у ніч на 14 листопада, - пише видання



Як розповів начальник Любомльського відділу поліції Олег Бончак, підозрюваний — житель Машева, який не є громадянином України, уродженець Російської Федерації, постійно проживав у цьому селі зі своєю матір’ю.



Відомо, що тої трагічної ночі він разом зі співмешканкою розпивав спиртне у помешканні односельця. Під час пиятики між подружжям виник конфлікт, під час якого чоловік побив жінку. Під ранок чоловік на велосипеді привіз постраждалу додому, де вона вранці померла.



Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання. Поліція з’ясовує усі обставини трагедії.

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