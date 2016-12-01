На Волині під час пиятики чоловік до смерті побив жінку
Сьогодні, 10:31
У Машеві Любомльського району чоловік до смерті побив жінку.
Трагедія сталася у ніч на 14 листопада, - пише видання «КОРДОН».
Як розповів начальник Любомльського відділу поліції Олег Бончак, підозрюваний — житель Машева, який не є громадянином України, уродженець Російської Федерації, постійно проживав у цьому селі зі своєю матір’ю.
Відомо, що тої трагічної ночі він разом зі співмешканкою розпивав спиртне у помешканні односельця. Під час пиятики між подружжям виник конфлікт, під час якого чоловік побив жінку. Під ранок чоловік на велосипеді привіз постраждалу додому, де вона вранці померла.
Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання. Поліція з’ясовує усі обставини трагедії.
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Трагедія сталася у ніч на 14 листопада, - пише видання «КОРДОН».
Як розповів начальник Любомльського відділу поліції Олег Бончак, підозрюваний — житель Машева, який не є громадянином України, уродженець Російської Федерації, постійно проживав у цьому селі зі своєю матір’ю.
Відомо, що тої трагічної ночі він разом зі співмешканкою розпивав спиртне у помешканні односельця. Під час пиятики між подружжям виник конфлікт, під час якого чоловік побив жінку. Під ранок чоловік на велосипеді привіз постраждалу додому, де вона вранці померла.
Чоловіка помістили в ізолятор тимчасового тримання. Поліція з’ясовує усі обставини трагедії.
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