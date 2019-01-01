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Детективна історія: на Чернігівщині з могили зникла труна з тілом священника. ВІДЕО

Детективна історія: на Чернігівщині з могили зникла труна з тілом священника. ВІДЕО
На Чернігівщині, у селі Мощанка, з могили зникла труна з тілом сільського священника.

Його спочатку поховали біля церкви, а потім невідомі розкопали могилу і перепоховали тіло на околиці кладовища. Хто міг познущатися з могили священника, - ТСН.

Отець Володимир помер ще у серпні на власному городі, коли копав картоплю. Йому був всього 51 рік, але чоловік мав проблеми із серцем. Ховати священника вирішили біля церкви, бо вона звідси не далеко. Ніхто проти не був.

Церква стоїть на горі. Поруч з нею будують монастир. І церква, і монастир - дві різні структури, але обидві належать Московському патріархату. Вдова священника розказує, що саме ченці монастиря і вказали, де біля церкви покласти її чоловіка. 
 
Новим настоятелем храму, який  належить громаді, призначили протоієрея з монастиря. Він за небіжчиком відправив 9 днів, а сороковини відмовився. Потім і сама могила зникла. На її місці залишилася латка мокрої глини. Труну викопали серед ночі і перевезли в зарості біля цвинтаря. Ховали так, щоб могилу ніхто ніколи не знайшов.



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Теги: Чернігівщина, труна, тіло
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