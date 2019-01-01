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У Польщі в аварії травмувались українці: потерпілих перевозили до лікарні гелікоптером

У Польщі в аварії травмувались українці: потерпілих перевозили до лікарні гелікоптером
У Польщі між населеними пунктами Кендзєжин-Козлє та Крапковіце (Опольське воєводство) у аварії травмувались четверо українців.

ДТП сталася у неділю, 17 листопада, - пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на tvp.info.

Евакуатор, яким їхало четверо українців, на швидкості врізався в стоячий автобус дорожньо-ремонтної служби. На момент удару в автобусі нікого з людей не було. Евакуатор після зіткнення відлетів в бар’єрну огорожу, яка розділяє дві смуги руху, відбився від неї та перекинувся.

За попередніми даними, водій евакуатора поки з невідомих причин втратив керування, що й призвело до аварії. Усі четверо громадян України зазнали травм різного ступеня важкості. Найбільше постраждали двоє. Їх довелося діставати з евакуатора за допомогою гідравлічних ножиць.

Один із чоловіків після аварії перебував у критичному стані, інший - у тяжкому. Обох госпіталізували за допомогою гелікоптерів.

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Теги: Польща, українці, аварія
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