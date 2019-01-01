У Нововолинську представили нового керівника шахти з Донецька





Представили нового директора ДП «Передпускова дирекція шахти №10» Олександра Стойловського перед головами профспілок та працівниками підприємства, - пише



Був присутній також помічник народного депутата Ігоря Гузя Валерій Мних. Він зазначив, що команда парламентаря готова далі підтримувати завершення процесу будівництва шахти.



Зустріч була короткою, однак новий керівник відразу заявив, що хоче добудувати копальню. Зазначив, що знайомитися з колективом продовжить під час робочого процесу.



“Прийшов працювати, бо є ціль і завдання для самого себе шахту добудувати і ввести в експлуатацію. Поставив це за мету ще в 2005 році. Двічі просився сюди (на 10-ту шахту – ред.), працюючи в іншому місці, та казали потрібен там. Зараз прийшов на це підприємство, давайте відверто казати, не в дуже хороший час”, – сказав Стойловський.



Відомо, що 28-го листопада в Міністерстві енергетики та захисту довкілля буде розглянута програма розвитку та роботи підприємства на 2020 рік. Заслухають бачення і пропозиції керівництва.



“Те що на 2020 рік немає фінансування окремим рядком в державному бюджеті для 10-ї шахти не означає, що коштів не передбачено. Є три мільярди гривень на вугільну галузь, конкретно гроші ще не розписані. Сподіваюся з цієї цифри буде виділена сума на десяту”, – зауважив новий керівник.



Стойловський відзначив, що потрібно півтора мільярда на добудову шахти.



— Але варто просити спочатку хоча б 200-300 мільйонів. Це дуже важко. Їх необхідність має бути обґрунтована, – сказав директор “десятки”.



— Це неможливо, – вигукнув один присутніх.



До слова, колектив шахти №10 «Нововолинська» давно зневірений. Коли 30-річний недобуд здадуть в експлуатацію – невідомо. Протягом двох років шахту лише підтримують в безаварійному стані.



За задумом запуск шахти забезпечить створення 1500 нових робочих місць та збільшить видобуток вугілля на 900 тисяч тон в рік.



Щодо заробітної плати в 2019 році, то Стойловський зазначив, що є ще близько 20-ти мільйонів, які були передбачені.



“Заробітні плати за вересень-жовтень-листопад-грудень будуть закриті. Надолинний (Директор ДП «Дирекція по будівництву об’єктів» Роман Надолинний – ред.) зараз в Києві, говорить за гроші. По своїй роботі поки всі карти відкривати не буду, маю задуми”, – сказав новий керівник.



Нагадаємо, Олександр Стойловський очолював шахту «Капітальна» ДП Мирноградвугілля в Донецький області. Працював також головним інженером шахти «Надія» на Львівщині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 18-го листопада, на шахті №10 «Нововолинська» про перспективи наступного 2020 року на зустрічі з колективом підприємства говорив новий директор з Донбасу.Представили нового директора ДП «Передпускова дирекція шахти №10»перед головами профспілок та працівниками підприємства, - пише "Буг" Був присутній також помічник народного депутата. Він зазначив, що команда парламентаря готова далі підтримувати завершення процесу будівництва шахти.Зустріч була короткою, однак новий керівник відразу заявив, що хоче добудувати копальню. Зазначив, що знайомитися з колективом продовжить під час робочого процесу.“Прийшов працювати, бо є ціль і завдання для самого себе шахту добудувати і ввести в експлуатацію. Поставив це за мету ще в 2005 році. Двічі просився сюди (на 10-ту шахту – ред.), працюючи в іншому місці, та казали потрібен там. Зараз прийшов на це підприємство, давайте відверто казати, не в дуже хороший час”, – сказав Стойловський.Відомо, що 28-го листопада в Міністерстві енергетики та захисту довкілля буде розглянута програма розвитку та роботи підприємства на 2020 рік. Заслухають бачення і пропозиції керівництва.“Те що на 2020 рік немає фінансування окремим рядком в державному бюджеті для 10-ї шахти не означає, що коштів не передбачено. Є три мільярди гривень на вугільну галузь, конкретно гроші ще не розписані. Сподіваюся з цієї цифри буде виділена сума на десяту”, – зауважив новий керівник.Стойловський відзначив, що потрібно півтора мільярда на добудову шахти.— Але варто просити спочатку хоча б 200-300 мільйонів. Це дуже важко. Їх необхідність має бути обґрунтована, – сказав директор “десятки”.— Це неможливо, – вигукнув один присутніх.До слова, колектив шахти №10 «Нововолинська» давно зневірений. Коли 30-річний недобуд здадуть в експлуатацію – невідомо. Протягом двох років шахту лише підтримують в безаварійному стані.За задумом запуск шахти забезпечить створення 1500 нових робочих місць та збільшить видобуток вугілля на 900 тисяч тон в рік.Щодо заробітної плати в 2019 році, то Стойловський зазначив, що є ще близько 20-ти мільйонів, які були передбачені.“Заробітні плати за вересень-жовтень-листопад-грудень будуть закриті. Надолинний (Директор ДП «Дирекція по будівництву об’єктів» Роман Надолинний – ред.) зараз в Києві, говорить за гроші. По своїй роботі поки всі карти відкривати не буду, маю задуми”, – сказав новий керівник.Нагадаємо, Олександр Стойловський очолював шахту «Капітальна» ДП Мирноградвугілля в Донецький області. Працював також головним інженером шахти «Надія» на Львівщині.

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