Дівчина з Рівненщини змінила стать і одружилася

на Рівненщині знають як провідного уролога. За свою 51-річну медичну кар’єру він провів 10 тисяч операцій.Проте одну із них лікар пам’ятає до найменших подробиць, - пише видання Вісник.- Це був 1985 рік, тоді я працював урологом у Рівненській обласній клінічній лікарні. Одного дня до мене в кабінет зайшла симпатична білявка, років шістнадцяти, і представилася Людвігом, в медичній картці якої писалося «Люда». Сказала, що протягом кількох останніх років у неї дедалі сильніше проявляють­ся чоловічі повадки, що перестала хо­дити до школи, бо з неї там усі насміха­лися. Дівчина була родом із села Володимирецького району. Заявила: хоче змінити стать і бути хлопцем, – прига­дує Мирослав Михайлович. – Мене така заява приголомшила. Тоді про подібне ніхто навіть не говорив. Став відмовляти дівчину від цієї ідеї. Казав, що шляху на­зад уже не буде. На що Люда випалила: «Якщо ви не візьметеся – повішуся! Я не буду жити в цій личині». Кажу їй: «Ти ще раз усе зваж, якщо не передумаєш – приходь через півроку. А я за цей час ознайомлюся із потрібною літературою, обміркую, як його краще зробити, порад­жуся із колегами».За шість місяців Люда таки з’яви­лася у кабінеті Мирослава Семаніва. Заявила, що у селі вже оголосила себе Людвігом. Крізь сльози розповіла, що батьки, боячись пересудів одно­сельців, відреклися від неї. Зрештою, взявши на себе відповідальність, лікар зважився на проведення операції зі зміни статі. Огляд пацієнтки показав, що в неї немає нічого чоловічого, про­те явно вираженого жіночого – також. Коли ж зробили всі необхідні аналізи, побачили, що чоловічі гормони таки пе­реважають.– Процес перетворення Люди у Людвіга тривав два роки. Я провів чотири великі операції та купу дрібних. Треба було позбутися усіх внутрішніх жіночих органів – матки та яєчників, згодом по­правити груди. Найбільше намучився зі створенням основного чоловічого орга­на, формував його більше року. Витяг­нув із живота яєчка, поставив їх у потрібне місце, решту формував із на­вколишніх тканин. Не надякуюся Гос­поду, що процес перетворення прой­шов без ускладнень. Медицина на той час була безкоштовною, дістати необхідні ліки не було проблемою. До речі, це перша операція зі зміни статі, яка робилася в Україні, – розповідає лікар. – Не меншої мороки завдала і юридична частина перевтілення. Як пояснити, що в один прекрасний мо­мент дівка стала парубком? Міліція мене добряче потягала, проте пас­порт Людвігу таки зробили.Після врегулювання питань із до­кументами Люда-Людвіг виїхала у Санкт-Петербург в Росію. Як скла­далося подальше життя хлопця, Мирослав Семанів навіть не здогадувався. Аж поки через три роки біля операційної не побачив білявих хлопця та дівчину. Парубок звернувся до ме­дика: «Ви мене не впізнаєте? Я – Людвіг». Мирослав Михайлович прига­дує, від радості ледве не знепритомнів. Дякувати Богу, із пацієнтом все було гаразд. Дівчина виявилася його дру­жиною. Вона прийшла подякувати ліка­рю за чоловіка.– Нині Люді-Людвіг вже розміняв п’ятий десяток років. Коли знайомий їздив у Петербург, я просив його дізнатися про мого пацієнта. Тож він розповів, що Людвіг із дружиною живуть у злагоді. Щоправда, без дітей. Мабуть, не за­хотіли всиновлювати. З родичами він і досі не спілкується. Рідні вважають, що Люда зганьбила їх на весь світ, – завершує Мирослав Семанів.Головне фото – ілюстративне.