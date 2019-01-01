Дівчина з Рівненщини змінила стать і одружилася
Сьогодні, 19:20
Мирослава Семаніва на Рівненщині знають як провідного уролога. За свою 51-річну медичну кар’єру він провів 10 тисяч операцій.
Проте одну із них лікар пам’ятає до найменших подробиць, - пише видання Вісник.
Батьки відреклися від дочки
- Це був 1985 рік, тоді я працював урологом у Рівненській обласній клінічній лікарні. Одного дня до мене в кабінет зайшла симпатична білявка, років шістнадцяти, і представилася Людвігом, в медичній картці якої писалося «Люда». Сказала, що протягом кількох останніх років у неї дедалі сильніше проявляються чоловічі повадки, що перестала ходити до школи, бо з неї там усі насміхалися. Дівчина була родом із села Володимирецького району. Заявила: хоче змінити стать і бути хлопцем, – пригадує Мирослав Михайлович. – Мене така заява приголомшила. Тоді про подібне ніхто навіть не говорив. Став відмовляти дівчину від цієї ідеї. Казав, що шляху назад уже не буде. На що Люда випалила: «Якщо ви не візьметеся – повішуся! Я не буду жити в цій личині». Кажу їй: «Ти ще раз усе зваж, якщо не передумаєш – приходь через півроку. А я за цей час ознайомлюся із потрібною літературою, обміркую, як його краще зробити, пораджуся із колегами».
За шість місяців Люда таки з’явилася у кабінеті Мирослава Семаніва. Заявила, що у селі вже оголосила себе Людвігом. Крізь сльози розповіла, що батьки, боячись пересудів односельців, відреклися від неї. Зрештою, взявши на себе відповідальність, лікар зважився на проведення операції зі зміни статі. Огляд пацієнтки показав, що в неї немає нічого чоловічого, проте явно вираженого жіночого – також. Коли ж зробили всі необхідні аналізи, побачили, що чоловічі гормони таки переважають.
Чоловічий орган формував більше року
– Процес перетворення Люди у Людвіга тривав два роки. Я провів чотири великі операції та купу дрібних. Треба було позбутися усіх внутрішніх жіночих органів – матки та яєчників, згодом поправити груди. Найбільше намучився зі створенням основного чоловічого органа, формував його більше року. Витягнув із живота яєчка, поставив їх у потрібне місце, решту формував із навколишніх тканин. Не надякуюся Господу, що процес перетворення пройшов без ускладнень. Медицина на той час була безкоштовною, дістати необхідні ліки не було проблемою. До речі, це перша операція зі зміни статі, яка робилася в Україні, – розповідає лікар. – Не меншої мороки завдала і юридична частина перевтілення. Як пояснити, що в один прекрасний момент дівка стала парубком? Міліція мене добряче потягала, проте паспорт Людвігу таки зробили.
Людвіг тепер має дружину
Після врегулювання питань із документами Люда-Людвіг виїхала у Санкт-Петербург в Росію. Як складалося подальше життя хлопця, Мирослав Семанів навіть не здогадувався. Аж поки через три роки біля операційної не побачив білявих хлопця та дівчину. Парубок звернувся до медика: «Ви мене не впізнаєте? Я – Людвіг». Мирослав Михайлович пригадує, від радості ледве не знепритомнів. Дякувати Богу, із пацієнтом все було гаразд. Дівчина виявилася його дружиною. Вона прийшла подякувати лікарю за чоловіка.
– Нині Люді-Людвіг вже розміняв п’ятий десяток років. Коли знайомий їздив у Петербург, я просив його дізнатися про мого пацієнта. Тож він розповів, що Людвіг із дружиною живуть у злагоді. Щоправда, без дітей. Мабуть, не захотіли всиновлювати. З родичами він і досі не спілкується. Рідні вважають, що Люда зганьбила їх на весь світ, – завершує Мирослав Семанів.
Марія МАРТИНЮК
Головне фото – ілюстративне.
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Проте одну із них лікар пам’ятає до найменших подробиць, - пише видання Вісник.
Батьки відреклися від дочки
- Це був 1985 рік, тоді я працював урологом у Рівненській обласній клінічній лікарні. Одного дня до мене в кабінет зайшла симпатична білявка, років шістнадцяти, і представилася Людвігом, в медичній картці якої писалося «Люда». Сказала, що протягом кількох останніх років у неї дедалі сильніше проявляються чоловічі повадки, що перестала ходити до школи, бо з неї там усі насміхалися. Дівчина була родом із села Володимирецького району. Заявила: хоче змінити стать і бути хлопцем, – пригадує Мирослав Михайлович. – Мене така заява приголомшила. Тоді про подібне ніхто навіть не говорив. Став відмовляти дівчину від цієї ідеї. Казав, що шляху назад уже не буде. На що Люда випалила: «Якщо ви не візьметеся – повішуся! Я не буду жити в цій личині». Кажу їй: «Ти ще раз усе зваж, якщо не передумаєш – приходь через півроку. А я за цей час ознайомлюся із потрібною літературою, обміркую, як його краще зробити, пораджуся із колегами».
За шість місяців Люда таки з’явилася у кабінеті Мирослава Семаніва. Заявила, що у селі вже оголосила себе Людвігом. Крізь сльози розповіла, що батьки, боячись пересудів односельців, відреклися від неї. Зрештою, взявши на себе відповідальність, лікар зважився на проведення операції зі зміни статі. Огляд пацієнтки показав, що в неї немає нічого чоловічого, проте явно вираженого жіночого – також. Коли ж зробили всі необхідні аналізи, побачили, що чоловічі гормони таки переважають.
Чоловічий орган формував більше року
– Процес перетворення Люди у Людвіга тривав два роки. Я провів чотири великі операції та купу дрібних. Треба було позбутися усіх внутрішніх жіночих органів – матки та яєчників, згодом поправити груди. Найбільше намучився зі створенням основного чоловічого органа, формував його більше року. Витягнув із живота яєчка, поставив їх у потрібне місце, решту формував із навколишніх тканин. Не надякуюся Господу, що процес перетворення пройшов без ускладнень. Медицина на той час була безкоштовною, дістати необхідні ліки не було проблемою. До речі, це перша операція зі зміни статі, яка робилася в Україні, – розповідає лікар. – Не меншої мороки завдала і юридична частина перевтілення. Як пояснити, що в один прекрасний момент дівка стала парубком? Міліція мене добряче потягала, проте паспорт Людвігу таки зробили.
Людвіг тепер має дружину
Після врегулювання питань із документами Люда-Людвіг виїхала у Санкт-Петербург в Росію. Як складалося подальше життя хлопця, Мирослав Семанів навіть не здогадувався. Аж поки через три роки біля операційної не побачив білявих хлопця та дівчину. Парубок звернувся до медика: «Ви мене не впізнаєте? Я – Людвіг». Мирослав Михайлович пригадує, від радості ледве не знепритомнів. Дякувати Богу, із пацієнтом все було гаразд. Дівчина виявилася його дружиною. Вона прийшла подякувати лікарю за чоловіка.
– Нині Люді-Людвіг вже розміняв п’ятий десяток років. Коли знайомий їздив у Петербург, я просив його дізнатися про мого пацієнта. Тож він розповів, що Людвіг із дружиною живуть у злагоді. Щоправда, без дітей. Мабуть, не захотіли всиновлювати. З родичами він і досі не спілкується. Рідні вважають, що Люда зганьбила їх на весь світ, – завершує Мирослав Семанів.
Марія МАРТИНЮК
Головне фото – ілюстративне.
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