Міністр освіти Новосад заявила, що в Україні забагато вчителів





За словами Новосад, особливо це стосується сільських шкіл, які будуть переводитися в опорні школи, а існуючі в селах зараз – закриватися. У зв'язку з цим вчителям доведеться перекваліфікуватися, – інформує



«У нас справді є проблема, що кількість вчителів більша, ніж потрібна для того контингенту учнів, який є зараз. Безперечно, це річ дуже непопулярна, але тим вчителям, які працюють у школах в селі і учнів яких будуть возити в опорні школи, їм потрібно буде підвищувати кваліфікацію і перекваліфіковуватися», – сказала міністерка, яка раніше анонсувала закриття шкіл для того, щоб підняти зарплати вчителям.



На початку жовтня Новосад заявляла, що середня вартість підготовки одного учня становить 21 тис. грн, а в малокомплектній школі ця сума сягає 100 тис. грн. Утім, період, за який ця сума використовується, міністерка не назвала.



«Це неефективне використання коштів. Тому потрібно працювати над мережею, її оптимізувати і робити так, щоб діти мали доступ до кращих шкіл. Це можуть бути опорні школи, щоб вони могли до них дістатися і мати доступ до кращих освітніх послуг, і вивільняти кошти на підвищення зарплати й на облаштування кращого освітнього простору», – сказала Новосад.



29 жовтня, у вівторок, кілька тисяч педагогів з різних областей України вийшли до Верховної Ради, щоб висловити слова протесту проти поправок в закон про середню освіту, який зараз розглядається в Раді.



Як відомо, поправки в закон передбачають скасування тих невеликих преференцій, які мають вчителі, а саме: надбавки за перевірку зошитів, класне керівництво, вчені звання та інше. Але найголовніше, що викликало обурення і активний протест, рішення зробити робочий тиждень для педагогів 40-годинним.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерка освіти Ганна Новосад заявила, що в Україні більше вчителів, ніж потрібно на таку кількість учнів, яка є на сьогодні.За словами Новосад, особливо це стосується сільських шкіл, які будуть переводитися в опорні школи, а існуючі в селах зараз – закриватися. У зв'язку з цим вчителям доведеться перекваліфікуватися, – інформує Цензор.НЕТ «У нас справді є проблема, що кількість вчителів більша, ніж потрібна для того контингенту учнів, який є зараз. Безперечно, це річ дуже непопулярна, але тим вчителям, які працюють у школах в селі і учнів яких будуть возити в опорні школи, їм потрібно буде підвищувати кваліфікацію і перекваліфіковуватися», – сказала міністерка, яка раніше анонсувала закриття шкіл для того, щоб підняти зарплати вчителям.На початку жовтня Новосад заявляла, що середня вартість підготовки одного учня становить 21 тис. грн, а в малокомплектній школі ця сума сягає 100 тис. грн. Утім, період, за який ця сума використовується, міністерка не назвала.«Це неефективне використання коштів. Тому потрібно працювати над мережею, її оптимізувати і робити так, щоб діти мали доступ до кращих шкіл. Це можуть бути опорні школи, щоб вони могли до них дістатися і мати доступ до кращих освітніх послуг, і вивільняти кошти на підвищення зарплати й на облаштування кращого освітнього простору», – сказала Новосад.29 жовтня, у вівторок, кілька тисяч педагогів з різних областей України вийшли до Верховної Ради, щоб висловити слова протесту проти поправок в закон про середню освіту, який зараз розглядається в Раді.Як відомо, поправки в закон передбачають скасування тих невеликих преференцій, які мають вчителі, а саме: надбавки за перевірку зошитів, класне керівництво, вчені звання та інше. Але найголовніше, що викликало обурення і активний протест, рішення зробити робочий тиждень для педагогів 40-годинним.

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