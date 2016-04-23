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Міністр освіти Новосад заявила, що в Україні забагато вчителів

Міністр освіти Новосад заявила, що в Україні забагато вчителів
Міністерка освіти Ганна Новосад заявила, що в Україні більше вчителів, ніж потрібно на таку кількість учнів, яка є на сьогодні.

За словами Новосад, особливо це стосується сільських шкіл, які будуть переводитися в опорні школи, а існуючі в селах зараз – закриватися. У зв'язку з цим вчителям доведеться перекваліфікуватися, – інформує Цензор.НЕТ

«У нас справді є проблема, що кількість вчителів більша, ніж потрібна для того контингенту учнів, який є зараз. Безперечно, це річ дуже непопулярна, але тим вчителям, які працюють у школах в селі і учнів яких будуть возити в опорні школи, їм потрібно буде підвищувати кваліфікацію і перекваліфіковуватися», – сказала міністерка, яка раніше анонсувала закриття шкіл для того, щоб підняти зарплати вчителям.

На початку жовтня Новосад заявляла, що середня вартість підготовки одного учня становить 21 тис. грн, а в малокомплектній школі ця сума сягає 100 тис. грн. Утім, період, за який ця сума використовується, міністерка не назвала.

«Це неефективне використання коштів. Тому потрібно працювати над мережею, її оптимізувати і робити так, щоб діти мали доступ до кращих шкіл. Це можуть бути опорні школи, щоб вони могли до них дістатися і мати доступ до кращих освітніх послуг, і вивільняти кошти на підвищення зарплати й на облаштування кращого освітнього простору», – сказала Новосад.

29 жовтня, у вівторок, кілька тисяч педагогів з різних областей України вийшли до Верховної Ради, щоб висловити слова протесту проти поправок в закон про середню освіту, який зараз розглядається в Раді.

Як відомо, поправки в закон передбачають скасування тих невеликих преференцій, які мають вчителі, а саме: надбавки за перевірку зошитів, класне керівництво, вчені звання та інше. Але найголовніше, що викликало обурення і активний протест, рішення зробити робочий тиждень для педагогів 40-годинним.

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Теги: Новосад, школа, освіта, Україна, вчителі
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Коментарі 1
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для початку треба побудувати дороги до тих опорних шкіл, забезпечити транспортом, модернізувати ці опорні школи. а щодо кількості вчителів, то міністерці варто було б поцікавитись, яка наповнюваність класів скажімо у фінляндії, зарплата вчителя, забезпеченість навчальним матеріалом тощо.
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