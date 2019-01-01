вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Як придбати е-квиток через термінал для проїзду у транспорті Луцька. ІНСТРУКЦІЯ. ВІДЕО

Як придбати е-квиток через термінал для проїзду у транспорті Луцька. ІНСТРУКЦІЯ. ВІДЕО
Лучанам та гостям міста показали, як можна за декілька секунд купити електронну карту для проїзду у громадському транспорті.

Про це йдеться на сторінці Citycardnet у Facebook.

Придбати картку CityCard дуже просто:

1. Натисніть "Купити CityCard";
2. Натисніть "Далі";
3. Внесіть не менше 35 гривень;
4. Натисніть "Оплатити";
5. Заберіть картку.

Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Із 11 грудня в маршрутках Луцька не можна буде заплатити грошима





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: е-квиток, інструкція, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Не усі пенсіонери мають право на пільговий проїзд у тролейбусах Луцька
Сьогодні, 10:41
Два перевізники у Луцьку не підписали договір про впровадження е-квитка. ВІДЕО
Сьогодні, 09:05
Ще один перевізник у Луцьку підписав договір для впровадження електронного квитка
18 листопад, 12:41
Не всі перевізники погодилися на впровадження електронного квитка у Луцьку
15 листопад, 17:17
всі новини теми
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку виступить легендарний цирк «Олімп»: розігрують квитки*
Сьогодні, 12:10
Напад на спортлото у Луцьку: адміністратор та клієнт закладу інсценували грабіж
Сьогодні, 11:58
Як придбати е-квиток через термінал для проїзду у транспорті Луцька. ІНСТРУКЦІЯ. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
Стало відомо, коли почнуть штрафувати за перевезення дітей без автокрісел
Сьогодні, 11:10
Масштабна аварія на трасі Львів-Луцьк: четверо людей – у лікарні. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:01
Схожі новини
Не усі пенсіонери мають право на пільговий проїзд у тролейбусах Луцька Не усі пенсіонери мають право на пільговий проїзд у тролейбусах Луцька
Сьогодні, 10:41
Два перевізники у Луцьку не підписали договір про впровадження е-квитка. ВІДЕО Два перевізники у Луцьку не підписали договір про впровадження е-квитка. ВІДЕО
Сьогодні, 09:05
Не всі перевізники погодилися на впровадження електронного квитка у Луцьку Не всі перевізники погодилися на впровадження електронного квитка у Луцьку
15 листопад, 17:17
Коли запрацює додаток для оплати проїзду в Луцьку Коли запрацює додаток для оплати проїзду в Луцьку
14 листопад, 13:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18 листопада на Волині: гортаючи календар
18 листопад, 00:00
 1
Підприємцям із Центрального ринку пропонують переїхати на нове місце
Сьогодні, 12:52
 0
Боратинська вчителька стала призеркою конкурсу «Учитель року»
Сьогодні, 12:50
 0
У Луцьку водій-порушник втікав від патрульної поліції. ВІДЕО
Сьогодні, 12:40
 0
Через вірус Коксакі закрили 8 класів у школі на Одещині
Сьогодні, 12:18
 0
Медіа
відео
1/8
﻿