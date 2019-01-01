Як придбати е-квиток через термінал для проїзду у транспорті Луцька. ІНСТРУКЦІЯ. ВІДЕО
Сьогодні, 11:35
Лучанам та гостям міста показали, як можна за декілька секунд купити електронну карту для проїзду у громадському транспорті.
Про це йдеться на сторінці Citycardnet у Facebook.
Придбати картку CityCard дуже просто:
1. Натисніть "Купити CityCard";
2. Натисніть "Далі";
3. Внесіть не менше 35 гривень;
4. Натисніть "Оплатити";
5. Заберіть картку.
Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Із 11 грудня в маршрутках Луцька не можна буде заплатити грошима
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Про це йдеться на сторінці Citycardnet у Facebook.
Придбати картку CityCard дуже просто:
1. Натисніть "Купити CityCard";
2. Натисніть "Далі";
3. Внесіть не менше 35 гривень;
4. Натисніть "Оплатити";
5. Заберіть картку.
Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Із 11 грудня в маршрутках Луцька не можна буде заплатити грошима
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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