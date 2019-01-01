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Напад на спортлото у Луцьку: адміністратор та клієнт закладу інсценували грабіж

Напад на спортлото у Луцьку: адміністратор та клієнт закладу інсценували грабіж
Поліцейські викрили двох волинян у неправдивому повідомленні про грабіж у розважальному ігровому закладі, що на вулиці Президента Грушевського.

Про це інформує ГУНП у Волинській області.

У вівторок, 5 листопада, вранці до поліції звернувся 31-річний лучанин, адміністратор одного із розважальних ігрових закладів, що на проспекті Грушевського в обласному центрі.

Заявник повідомив, що близько восьмої години невідома особа в приміщенні закладу за місцем його роботи завдала йому тілесних ушкоджень і відкрито викрала 17 тисяч гривень. За фактом грабежу слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.186 Кримінального кодексу України.

Однак, у рамках досудового розслідування слідчі та оперативники Луцького відділу поліції встановили, що факту пограбування не було. Правоохоронці з’ясували, що заявник спільно із клієнтом закладу інсценували грабіж аби ввести в обману слідство й приховати крадіжку коштів.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру в неправдивому повідомленні про вчинення злочину та скоєнні крадіжки за попередньою змовою групою осіб. Санкція цих статей, зокрема, визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування триває.


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Теги: крадіжка, неправдива інформація, Луцьк
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