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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Як поповнити електронний квиток для оплати проїзду в Луцьку. ВІДЕОІНСТРУКЦІЯ

Як поповнити електронний квиток для оплати проїзду в Луцьку. ВІДЕОІНСТРУКЦІЯ
Лучанам показали, як поповнювати електронні квитки для оплати проїзду - так звані "Citycard".

Про це йдеться на сторінці Citycardnet у Facebook.

Спочатку натисніть кнопку "Поповнити баланс CityCard" на відповідному терміналі. Введіть цифри, вказані на звороті картки і натисніть "Далі".

Опісля перевірте введений номер, внесіть необхідну суму поповнення та натисніть "Оплатити".


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Теги: електронний квиток, поповнення, Луцьк
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