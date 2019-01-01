Як поповнити електронний квиток для оплати проїзду в Луцьку. ВІДЕОІНСТРУКЦІЯ





Про це йдеться на сторінці Citycardnet у Facebook.



Спочатку натисніть кнопку "Поповнити баланс CityCard" на відповідному терміналі. Введіть цифри, вказані на звороті картки і натисніть "Далі".



Опісля перевірте введений номер, внесіть необхідну суму поповнення та натисніть "Оплатити".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанам показали, як поповнювати електронні квитки для оплати проїзду - так звані "Citycard".Про це йдеться на сторінці Citycardnet у Facebook.Спочатку натисніть кнопку "Поповнити баланс CityCard" на відповідному терміналі. Введіть цифри, вказані на звороті картки і натисніть "Далі".Опісля перевірте введений номер, внесіть необхідну суму поповнення та натисніть "Оплатити".

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